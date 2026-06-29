국민의힘 최고위 또 공개 충돌…“장동혁, 당원 적으로 보이면 리더 그만”

최고위에서 6·3 지방선거 이후 네번째 충돌

우재준 “이번 지도부 임기는 지방선거까지”

조광한 “정치인 언어는 절제·품격 있어야”

김민수 “우재준, 張 모욕 외에 한 거 없어”

비공개 회의 고성, ‘張 사퇴 공개 발언’ 질타

張 “재선거 생각 않고 사퇴만 얘기” 취지 말해

이미지 확대 우재준 국민의힘 청년최고위원이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽 부터 우 청년최고위원, 양향자·신동욱 최고위원, 장동혁 대표, 정점식 원내대표. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우재준 국민의힘 청년최고위원이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽 부터 우 청년최고위원, 양향자·신동욱 최고위원, 장동혁 대표, 정점식 원내대표. 연합뉴스

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 뉴시스

세줄 요약 국민의힘 최고위원회의에서 장동혁 대표를 향한 사퇴 요구가 다시 공개적으로 터졌다. 우재준 최고위원은 당내 구성원을 적으로 본다면 리더를 그만둘 때라고 했고, 친장계 최고위원들은 공개 모욕이라며 맞섰다. 회의는 고성 끝에 비공개로 전환됐고, 당내 갈등이 더 부각됐다. 장동혁 대표 사퇴 요구, 최고위 공개 충돌

우재준, 당내 적으로 보이면 리더 퇴진 주장

친장계 반발 속 회의 고성, 비공개 전환

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국민의힘 최고위원회의에서 장동혁 대표를 향해 “당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다”며 사퇴를 요구하는 발언이 29일 다시 나왔다. 지난 11일 우재준 청년최고위원의 “우리 모두 사퇴했으면 좋겠다” 발언을 시작으로 6·3 지방선거 이후 네 번째 공개 충돌이다.우 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위에서 “우리 지도부가 원팀을 말하면서 기억나는 건 징계밖에 없다”며 “우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표는 내려와야 한다”고 말했다.또한 장 대표가 최근 이름을 직접 언급하며 비판한 김재섭·김용태 의원들을 거론하며 “이들의 기여는 보이지 않고 지도부를 비판하고 있다고 그저 해당 행위 하는 사람이라고 보인다면 이미 균형 잡힌 시야가 아니다”라고 지적했다.그는 “우리 지도부는 탄핵 이후 보궐선거의 의미가 강해, 원래는 지방선거 전까지 잔여 임기를 채우는 게 맞다”고 했다. 이어 “더불어민주당 정청래 지도부가 우리와 비슷한 시기에 들어왔음에도 총선 준비로 지금 전당대회를 한다”며 “국민의힘도 총선 준비를 할 지도부를 세워 나가야 한다”고 말했다.우 최고위원 발언 직후 마이크를 잡은 조광한 지명직 최고위원은 “정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다. 아전인수적인 판단과 표현은 정치 신뢰를 깎아내린다”며 우 최고위원을 저격했다.‘친장(친장동혁)계’ 김민수 최고위원도 추가 발언을 통해 “우 최고위원은 공개 석상에서 당원이 뽑은 장 대표를 공개 모욕하는 것 빼고 한 일이 특별히 기억나지 않는다”며 “청년 최고위원이면 청년 당원들이 무슨 생각하는지 들어보라”고 했다. 김 최고위원은 “지방선거 끝나고 비공개 최고위원회의에 나오는 꼴을 한 번도 못 봤다. 사퇴 얘기했으면 사퇴하라”며 언성을 높였다.회의가 비공개로 전환된 직후 우 최고위원이 공개된 최고위에서 장 대표의 사퇴를 지속적으로 요구하는 것에 대한 질타가 연달았던 것으로 전해졌다. 회의장 안에서는 고성이 오가기도 했다.비공개 회의에서 장 대표는 “재선거 특검을 할 생각을 해야지 사퇴만 얘기하냐”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 또 정점식 원내대표도 우 최고위원을 향해 “침묵 시위도 있고 묵언 수행도 있는데 왜 자꾸 최고위를 장 대표 사퇴를 촉구하는 용도로 사용하느냐”는 취지로 말했다고 한다.신동욱 최고위원은 최고위가 끝난 후 기자들과 만나 “호남 반도체 대규모 투자나 참정권 훼손 문제와 관련해 국정조사 특검을 어떻게 해야 할지도 전달해야 하는데, 상시적인 대표 퇴진이 최고위에서 나오니까 늘 싸움하는 정당으로만 비춰진다”며 “최고위가 비효율적이면 안 되겠다는 얘기를 했다”고 말했다.우 최고위원은 최고위 후 기자들과 만나 “이 문제는 저만 이해하고 끝나는 게 아니라, 저와 같은 의문을 갖고 있는 많은 당원과 국민들이 있기에 공개적으로 목소리를 대변한 것”이라며 “(장 대표가) 공개적으로 설명을 해줘야 하는 문제”라고 말했다.