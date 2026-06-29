안철수 “與 ‘호남 토지 보유’ 공개 먼저…투기 대박 의심 즉시 처분”

호남행에 집값·땅값 ‘수직 상승’ 지적

李대통령 발언 들어 “보유 현황” 요구

“호남 반도체 투자, 특검 대상 될 수도”

이미지 확대 안철수 국민의힘 의원이 지난 18일 국회에서 열린 당 의원총회에 참석해 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 안철수 국민의힘 의원이 지난 18일 국회에서 열린 당 의원총회에 참석해 있다. 뉴시스

세줄 요약 안철수 의원이 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 투자 추진을 두고 투기 대박 가능성을 제기했다. 이재명 정부 공직자와 민주당 인사들의 호남 토지 보유 현황을 즉시 공개하라고 요구했고, 의심되는 토지는 주저 없이 처분해야 한다고 강조했다. 호남 반도체 투자 둘러싼 투기 우려 제기

여권 인사 토지 보유 현황 즉시 공개 요구

의심 토지 처분 및 특검 가능성 경고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안철수 국민의힘 의원은 29일 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 투자와 관련해 ‘투기 대박’ 우려를 나타내며 “이재명 정부 공직자와 민주당 인사들은 호남 관련 토지 보유 현황을 즉시 공개해야 한다”고 주장했다.안 의원은 이날 페이스북에서 “이재명 대통령이 주말에만 7개의 게시글을 올리며 ‘호남 반도체’에 사활을 걸고 있다”며 “호남 ‘삼전닉스’(삼성전자·SK하이닉스) 예상 부지 일대에는 ‘평생에 이런 관심은 처음’이라는 말이 나올 정도로 투자 문의가 빗발치고 기존 매물도 모두 사라졌다”고 했다.그는 “정부가 호남 반도체를 강행할수록 해당 부지뿐 아니라 인근 상권과 주거지의 집값·땅값이 수직 상승하고, 연계 도로·철도·물류 인프라 관련 토지 또한 대박을 맞게 될 것”이라며 “막대한 토지보상금과 매매차익으로 수많은 땅부자가 양산될 수 있다”고 지적했다.그러면서 “과연 이들 가운데 정부·여당 인사가 없다고 단언할 수 있느냐”며 “이것이야말로 이 대통령이 혐오한다고 했던 ‘투기’가 아니고 무엇이냐”고 반문했다.안 의원은 이 대통령의 과거 발언을 들며 여권 인사들의 호남 토지 보유 현황 공개를 요구했다. 그는 “이 대통령이 과거 ‘복사하는 말단 직원까지 다주택자는 배제한다’는 엄격한 기준을 제시했던 만큼, 그 기준을 반도체 부지 투기에도 동일하게 적용해야 한다”고 강조했다.이어 “투기 대박이 의심되는 토지가 있다면 주저 없이 처분해야 한다”며 “그렇지 않다면 호남 반도체 투자는 결국 누군가의 투기 대박 프로젝트이자 머지않은 시기에 특검 대상이 될 것”이라고 경고했다.