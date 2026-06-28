한성숙 총리 인준도 ‘반쪽’ 수순… 민주당, 이번주 초 단독 처리 예고

오늘이 청문 보고서 채택 시한

野 “李 심기만 맞춰” 사실상 거부

與 “국정 공백 안 돼” 강행 방침

이미지 확대 한성숙 국무총리 후보자. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리 후보자. 연합뉴스

세줄 요약 한성숙 국무총리 후보자 인준안이 이르면 이번 주 초 국회 본회의에서 처리될 전망이다. 국민의힘은 검찰 보완수사권 폐지와 공소취소 특검법 찬성을 문제 삼아 보고서 채택에 부정적이다. 민주당은 합의가 안 되면 단독 표결로 마무리하겠다는 방침이다. 한성숙 총리 후보자 인준안 본회의 처리 전망

국민의힘, 보고서 채택 반대 가능성 높음

민주당, 합의 불발 시 단독 표결 방침

2026-06-29 6면

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한성숙 국무총리 후보자의 인준안이 이르면 이번 주 초 국회 본회의에서 처리될 전망이다. 국민의힘의 반대로 인사청문회 경과보고서 채택이 어려울 것으로 예상돼 ‘반쪽 인준’ 수순을 밟을 것으로 보인다.국민의힘은 29일 인사청문회 특별위원회(특위) 소속 의원들과 원내지도부 간 논의를 통해 한 후보자의 보고서 채택에 대한 최종 방침을 정할 예정이다. 다만 국민의힘이 한 후보자 보고서를 채택할 가능성은 크지 않아 보인다.인청특위 야당 간사인 강승규 국민의힘 의원은 28일 서울신문과 통화에서 “(한 후보자가) 검찰 보완수사권 폐지와 ‘공소취소 특검법’도 찬성한다는 걸 보니 이재명 대통령 심기만 맞추는 총리라 (보고서) 채택이 어려울 것 같다”고 말했다.더불어민주당은 한 후보자의 보고서 채택 시한인 29일까지 여야 합의가 안 되면 국회 본회의에서 인준안 표결을 진행하겠다는 방침이다. 인청특위 여당 간사인 김한규 민주당 의원은 전날 페이스북에 “국민의힘 당론이 ‘반대를 위한 반대’라 하더라도 국정 공백을 두고 볼 수 없다”며 “최대한 빠른 시일 내에 총리 인준 절차를 마무리하겠다”고 했다.인사청문 심사 시한이 넘어가는 30일부터는 국회의장 직권으로 인준 표결에 돌입할 수 있다. 국무총리에 대한 국회 인준은 재적 의원 과반 출석, 출석 의원 과반 찬성이 필요하다. 민주당의 의원 수는 161명으로 인준안 단독 처리가 가능하다.앞서 김민석 총리의 인준안도 보고서 채택 없이 지난해 7월 3일 본회의에서 국민의힘의 표결 불참 속에 민주당 등 범여권의 주도로 가결됐다.