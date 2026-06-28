유시민 한마디에 불 뿜는 명청대전

유, 김어준 유튜브 출연해 李 직격

“지지자들 증축 원했는데 재건축”

친명 “자신감 과잉” “모욕” 격앙

이미지 확대 정청래·김민석 ‘화기애애’ 더불어민주당 8·17 전당대회 유력 당권 주자인 김민석(오른쪽) 국무총리와 정청래 전 대표가 28일 경기 광주 곤지암리조트에서 열린 ‘민주당 청년 당선인 워크숍’에서 만나 환하게 웃으며 대화를 나누고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래·김민석 ‘화기애애’ 더불어민주당 8·17 전당대회 유력 당권 주자인 김민석(오른쪽) 국무총리와 정청래 전 대표가 28일 경기 광주 곤지암리조트에서 열린 ‘민주당 청년 당선인 워크숍’에서 만나 환하게 웃으며 대화를 나누고 있다.

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이미지 확대 유시민(왼쪽) 작가. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 유시민(왼쪽) 작가. 뉴시스

세줄 요약 유시민 작가의 ‘증축·재건축론’이 민주당 전당대회를 흔든다. 정청래와 김민석은 통합과 외연 확장을 강조하며 우회 반박했고, 친명계는 이재명 대통령을 세입자에 비유한 발언에 강하게 반발한다. 유시민 증축·재건축론, 전당대회 갈등 촉발

정청래·김민석, 통합과 외연 확장 강조

친명계 반발 속 노선 투쟁 양상 확산

2026-06-29 1면

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더불어민주당 8·17 전당대회가 50일 앞으로 다가온 가운데 유시민 작가의 이른바 ‘증축·재건축론’이 큰 파장을 일으키고 있다. 여기에 이재명 대통령 지지율 하락을 두고 ‘코어(핵심) 지지층’ 이탈론까지 제기되면서 전당대회가 당권 경쟁을 넘어 여당 내 노선 투쟁으로까지 확산되는 양상이다.연임을 노리고 있는 정청래 전 민주당 대표는 28일 경기 광주에서 열린 ‘6·3 지방선거 청년 당선인 워크숍’에서 취재진에 유 작가의 주장과 관련해 “이럴 때일수록 통합과 연대, 민주적 국민 정당으로 진화해 온 민주당의 역사를 생각해야 한다”며 “우리 안의 통합부터 먼저 해야 할 때”라고 했다.다른 유력 당권 주자인 김민석 국무총리도 워크숍에서 기자들과 만나 “민주세력의 중심을 지켜 외연을 확장하는 노력은 김대중 대통령 이후에 모든 대통령이 해 온 일이고 앞으로도 지속돼야 할 일”이라며 ‘증축·재건축론’을 들고 나온 유 작가를 우회적으로 비판했다.유 작가는 지난 26일 김어준씨 유튜브에서 민주 진영 지지층이 바란 건 중도·보수로의 증축인데, 이 대통령이 재건축에 나섰다고 했다. 그는 “이 대통령이 자신감이 지나쳤던 게 아닌가”, “재건축을 하려면 기존 입주자들에게 동의를 받아야 한다”고까지 언급하며 논란을 촉발했다.﻿이 발언이 알려지자 당내에선 “이 치열한 1년의 과정을 자신감 과잉이라 폄훼하는 건 참으로 모욕적”(채현일 의원), “민주당 건물주는 자신들이고 이재명은 세입자라고 생각하는 내심을 적나라하게 고백할 줄 몰랐다”(정진욱 의원) 등 친명(친이재명)계 의원들 사이에서 거센 반발이 이어졌다. 기획예산처 장관인 박홍근 의원도 페이스북에 “재건축도, 증축도 아니다”라면서 “이재명은 빈 땅에 우리의 보금자리를 넓히려 한 ‘프론티어’(개척자)”라고 유 작가 비판 대열에 가세했다.특히 6·3 지방선거 이후 이 대통령 지지율 하락으로 여권에 비상이 켜진 상황에서 김씨와 유 작가가 하락 원인을 코어 지지층 이탈에서 찾으면서 갈등은 최고조에 이른 모양새다. 코어 이탈론 이면에는 친노(친노무현)·친문(친문재인)으로 이어지는 ‘집토끼’(전통 지지층)를 지키지 않으면 2028년 총선, 2030년 대선에서 이기기 어렵다는 경고가 담겨 있는 것으로 풀이된다. 최근 네 차례 공개된 리얼미터 조사(무선ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 이 대통령 지지율은 59.1%(5월 4주차)에서 46.7%(6월 3주차)로 3주 새 12.4% 포인트 빠졌다.그 기간 민주당 지지율(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트)은 하락했다가 소폭 반등하는 등 이 대통령 지지율과는 다른 패턴을 보였다. 일각에선 이를 지지층 이탈의 지표라고 주장하기도 한다. 다만 당 지지율이 여전히 대통령의 지지율을 밑돌고 있어 이런 주장이 무리라는 지적도 만만찮다.오히려 중도 성향 무당층이 이탈한 것 아니냐는 분석도 있다. 지난 26일 공개된 한국갤럽(23~25일 무선전화면접 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트) 조사에서 무당층의 부정 평가는 46%로 긍정 평가(33%)를 크게 앞섰다. 2주 전 조사에선 무당층의 긍정 평가(41%)가 부정 평가(39%)를 앞섰다.전대를 앞두고 계파 갈등이 심화하는 상황에서 유 작가의 참전으로 노선 투쟁이 뚜렷해지면서 ‘올드 지지층’과 뉴이재명 세력 간 지지층 결집도 보다 견고해질 전망이다. 하지만 상대에 대한 멸칭 공격에 이어 이 대통령의 장애를 희화화하는 그림까지 커뮤니티에 올라오는 등 선 넘는 일도 벌어지고 있다.최창렬 용인대 특임교수는 “당권 투쟁을 하더라도 정책을 둘러싸고 노선과 관련된 투쟁을 하면서 경쟁을 해야지, 저렇게 완전히 정치 세력 대 세력으로 맞붙는 듯한 모습을 연출하면 지지율이 더 떨어질 수밖에 없다”고 했다.