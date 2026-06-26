‘오직 서울’로 뭉친 국힘 당선자들…오세훈, 장동혁에 “민심은 무시 못해”

참석자 결의문 “뼈깎는 성찰로 환골탈태할 것”

권영세·나경원·박정훈·고동진 의원 등 참석

배현진 “서울시장 지켰지만 환경 녹록치 않아”

오세훈, 張 ‘재선거’ 발언에 “언급 적절치 않아”

장동혁 향해 ‘철근 누락’ 관련 당 차원 대응 당부

이미지 확대 오세훈 서울시장이 26일 오후 서울 강남구 세텍 컨벤션홀에서 열린 ‘국민의힘 서울시당 지방선거 당선자 워크숍’에서 배현진 서울시당위원장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 26일 오후 서울 강남구 세텍 컨벤션홀에서 열린 ‘국민의힘 서울시당 지방선거 당선자 워크숍’에서 배현진 서울시당위원장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 국민의힘 권영세·나경원·박정훈·고동진 의원이 26일 서울 강남구 세텍에서 열린 국민의힘 서울시당 지방선거 당선자 워크숍에 참석해 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 권영세·나경원·박정훈·고동진 의원이 26일 서울 강남구 세텍에서 열린 국민의힘 서울시당 지방선거 당선자 워크숍에 참석해 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 오세훈 서울시장과 국민의힘 서울시당 위원장인 배현진 의원이 26일 서울 강남구 세텍에서 열린 국민의힘 서울시당 지방선거 당선자 워크숍에 참석해 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장과 국민의힘 서울시당 위원장인 배현진 의원이 26일 서울 강남구 세텍에서 열린 국민의힘 서울시당 지방선거 당선자 워크숍에 참석해 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘 서울시당이 서울지역 당선자 워크숍을 열고 지방선거 패배를 반성하며 재정비에 나섰다. 오세훈 시장은 서울시장 수성에도 광역·기초의회 의석을 잃은 현실을 언급하며 민심과 당내 공감대를 무시할 수 없다고 장동혁 대표를 압박했다. 서울시당 당선자 워크숍 개최, 재정비 착수

서울시장 수성에도 의회 의석 대거 상실

오세훈, 장동혁 향해 민심 존중 필요성 압박

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국민의힘 서울시당은 26일 ‘서울을 지켜낸 힘, 오직 서울’을 내걸고 6·3 지방선거 서울지역 당선자들을 한자리에 모아 재정비에 나섰다. 서울시장 수성에 성공했지만 광역·기초의회 의석을 대거 내준 현실을 받아들이며 ‘뼈 깎는 성찰’에 방점이 찍혔다. 오세훈 서울시장은 “민심과 당내 공감대를 마냥 무시할 수 없다”며 장동혁 대표를 압박했다.국민의힘 서울시당은 이날 서울 강남 SETEC 컨벤션센터에서 당선자 워크숍을 열었다. 행사에는 오 시장을 비롯해 배현진 서울시당위원장, 권영세·나경원·고동진·박정훈 의원과 구청장 8명, 시의원 38명, 구의원 203명 등이 참석했다.참석자들은 성찰에 방점을 찍었다. 배 위원장은 “단순히 이 자리에서 승리를 자축할 수 없다”며 “서울시민이 서울의 골든타임을 지키고 서울의 미래를 확보하라는 준엄한 명령의 버튼을 다시 누르는 자리”라고 했다. 그러면서 “서울시장을 지켰지만 환경은 녹록지 않다”며 “앞으로 고군분투를 많이 해야 할 것”이라고 덧붙였다.권영세 의원은 “이번 선거는 우리가 진 것”이라며 “오 시장만 이겼을 뿐이지 구청장도 시의원도 많은 숫자를 빼앗겼고, 안주한다면 다음 총선과 대선도 쉽지 않은 상황이 될 것”이라고 강조했다. 나경원 의원은 “최종 목표는 총선 승리와 정권 교체”라며 “국민의힘이라는 타이틀로 당선된 만큼 앞으로 국민의힘을 위해 열심히 싸워달라”고 당부했다.박정훈 의원은 “서울시장 자리를 지킬 수 있었던 것은 후보 개인 경쟁력도 있지만 서울시당 전략이 좋았다”며 “중앙당도 정비가 필요한 상황”이라고 했고, 고동진 의원은 “중앙당도 서울시당도 뜻을 같이하는 모두가 힘을 합쳐 단일대오로 가야 한다”고 했다.당선자들은 결의문을 통해 “뼈를 깎는 성찰로 환골탈태해 거대 여당의 폭주를 견제하라는 서울시민의 명령을 받들겠다”며 “오직 서울, 시민만 바라보겠다”고 다짐했다.오 시장은 행사에서 특강한 후 기자들과 만나 자신의 ‘원내중심정당’ 발언을 두고 장 대표가 비판한 데 대해 “지금 당내 분위기가 자연스럽게 바람직한 방향으로 잡혀가고 있다”며 “대중정치를 하는 정당 대표라면 민심과 당내 의원들의 공감대를 마냥 무시할 수만은 없을 것”이라고 했다. 장 대표의 ‘재선거’ 주장에 대해서는 “하나하나 사안에 언급하는 건 적절치 않다”며 말을 아꼈다.오 시장은 GTX-A 삼성역 철근 누락과 관련해서 “(선거 기간) 선거에 영향을 미치려는 고의적 보도 행태가 강하게 나타났다”며 “당 차원에서도 의견을 모아 제도적으로 접근해 주면 좋겠다는 당부 말씀을 드렸고 (장 대표가) 화답했다”고 전했다.