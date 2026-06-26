국회 원 구성 협상 또 결렬…與 “의원 비상대기” 野 “법사위 사수”

한병도, 의장 만나 “의결 절차 밟아달라” 요구

18개 상임위 독식 카드 제시하며 국힘 압박

정점식 “법사위원장 국힘이 맡아야 견제 가능”

이미지 확대 조정식 국회의장에게 원 구성 신속 요청을 마친 한병도(왼쪽) 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 여야 원내대표단 회담을 마친 뒤 결론을 내지 못하고 이동하는 정점식(오른쪽) 국민의힘 원내대표. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조정식 국회의장에게 원 구성 신속 요청을 마친 한병도(왼쪽) 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 여야 원내대표단 회담을 마친 뒤 결론을 내지 못하고 이동하는 정점식(오른쪽) 국민의힘 원내대표. 연합뉴스

세줄 요약 여야가 국회 후반기 원 구성 협상에서 최종 시한까지 합의하지 못했다. 민주당은 더는 기다릴 수 없다며 29일 비상 의원총회와 전 의원 비상대기 체제를 예고했다. 국민의힘은 법사위원장 사수를 내걸고 투쟁에 나설 방침이다. 원 구성 협상 최종 시한까지 여야 합의 결렬

민주당, 비상 의총·전 의원 비상대기 예고

국민의힘, 법사위원장 사수하며 투쟁 방침

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더불어민주당과 국민의힘은 국회 후반기 원 구성을 위해 조정식 국회의장이 제시한 최종 시한인 26일 정오까지 합의에 이르지 못했다. 민주당은 “더 이상 기다릴 수 없다”며 오는 29일 국회에서 비상 의원총회를 열고 전 의원 비상대기 체제에 돌입할 계획이다. 반면 국민의힘은 법사위원장 절대 사수를 내걸고 투쟁에 나설 방침이다.여야 원내 지도부는 이날 국회에서 ‘2+2 회동’을 갖고 원 구성을 논의했지만 합의에 이르지 못했다.한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 조 의장에게 본회의 소집을 요구한 뒤 기자들을 만나 “결국 오늘까지도 국민의힘에서 답을 하고 있지 않다”며 “더 이상 기다릴 수 없고 상임위 18개 전체를 처리하기 위한 의결 절차를 밟아달라고 강력히 요청드렸다”고 밝혔다.앞서 민주당은 국민의힘이 이날까지 상임위원 명단을 제출하지 않을 시 18개 상임위 단독 운영도 불사하겠다는 의지를 밝힌 바 있다. 국회법에 따르면 상임위원장은 국회 본회의에서 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성으로 선출된다. 국회 과반 의석을 확보한 민주당이 단독으로 상임위원장을 선출할 수 있는 구조다.민주당은 오는 29일 비상 의원총회를 개최하고 비상 대기 체제에 돌입할 계획이다. 한 대행은 “서울로 전원 집결해 이번 달을 넘기지 않고 반드시 처리하겠다”며 “구체적인 시간은 확정되지 않았지만 상임위 구성을 위한 절차에 즉각 나설 것”이라고 강조했다.국민의힘은 여당 독주에 항의하며 투쟁을 예고했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 “여전히 진척이 없는 상태”라며 “저희는 여전히 법사위원장을 우리 당이 맡아야 국회 내에서의 견제와 균형이 가능하다라고 얘기했다”고 밝혔다.이어 “민주당은 법사위원장을 절대 양보 못 한다고 함과 동시에 오늘까지 국회의장이 소위 상임위원 명단 제출을 하라고 했는데도 안 했기 때문에 절차대로 진행할 거라고 얘기했다”며 “그 부분에 대해서 강하게 항의를 하고 회담은 결렬됐다”고 설명했다.국민의힘 역시 29일 의원총회를 소집해 대응 논의에 착수할 계획이다. 정 원내대표는 “지금까지의 상황을 의원들에게 보고하고 함께 투쟁하는 방안을 강구하도록 하겠다”고 전했다.