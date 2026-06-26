한일 국방장관, 28일 서울서 군사협력 논의

탁구시합 등 친교일정도 예정

조현 외교부 장관도 접견

이미지 확대 안규백 국방부 장관(오른쪽)이 지난 5월 30일 오후(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에 참석한 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담을 갖고 악수하고 있다. 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 안규백 국방부 장관(오른쪽)이 지난 5월 30일 오후(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에 참석한 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담을 갖고 악수하고 있다. 국방부 제공

세줄 요약 고이즈미 신지로 일본 방위상이 27~28일 방한해 28일 서울 국방부 청사에서 안규백 국방부 장관과 회담했다. 양국은 국방교류협력 진전 방안을 논의하고, 블랙이글스 견학과 한일 청년 안보대화도 진행할 예정이다. 고이즈미 방위상 27~28일 방한 일정

28일 서울서 안규백 장관과 회담 예정

국방교류협력 진전·셔틀외교 논의

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고이즈미 신지로 일본 방위상이 오는 27~28일 한국을 방문해 안규백 국방부 장관과 만난다.국방부는 26일 안규백 장관과 고이즈미 방위상이 28일 서울 국방부 청사에서 한일 국방장관 회담을 가질 예정이라고 밝혔다. 양국 장관은 이번 회담에서 한일 국방교류협력 진전 방안을 논의할 것으로 보인다.안 장과노가 고이즈미 방위상이 만나는 것은 지난달 30일 싱가포르에서 개최된 아시아안보회의(샹그릴라 대화)를 계기로 열린 양자회담 이후 약 한 달 만이다. 앞서 지난 1월 안 장관이 방일해 회담한 데 이은 셔틀 국방외교의 일환 성격도 있다.양국 장관은 블랙이글스 항공기 견학, 한일 청년과의 안보대화를 실시하고 한일 국방교류협력을 위한 소통을 가질 예정이다.아울러 두 장관은 친교 일정으로 탁구경기도 계획 중인 것으로 알려졌다. 앞서 안 장관의 지난 1월 방일 당시에도 양 장관은 탁구시합을 하며 친교를 다진 바 있다.고이즈미 방위상은 방한 중 국립서울현충원에 참배할 예정이다. 28일에는 조현 외교부 장관도 접견한다.