“마귀” “적임자” 증인 0명 청문회 공방… 한성숙 “성장 이끌 것”

청문회 첫날 여야 격돌

이미지 확대 한성숙 국무총리 후보자가 25일 국회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 한 후보자는 “국민의 행복을 위해 일에만 집중해서 성과를 내는 총리가 되겠다”고 약속했다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리 후보자가 25일 국회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 한 후보자는 “국민의 행복을 위해 일에만 집중해서 성과를 내는 총리가 되겠다”고 약속했다.

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세줄 요약 한성숙 국무총리 후보자 청문회 첫날 여야는 증인·참고인 0명 사태를 두고 검증권 무력화와 정쟁용 증인 요구를 맞섰다. 다주택 처분, 불법 증축 철거, 개인정보 유출 사과, 안보관 답변까지 공방이 이어졌고 한 후보자는 AI 전환과 성장 지원을 약속했다. 증인·참고인 0명 놓고 여야 정면 충돌

다주택 처분·불법 증축·유출 사고 추궁

한성숙, AI 전환과 성장 지원 의지

2026-06-26 6면

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한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 첫날인 25일 여야는 한 후보자의 다주택 논란, 개인정보 유출 사고, 안보관 등을 둘러싸고 공방을 벌였다. 국민의힘은 증인·참고인 0명 사태를 두고 “맹탕 청문회”라며 각종 의혹 추궁에 집중한 반면, 더불어민주당은 “정쟁을 위한 무리한 증인 요구”라고 맞받으며 한 후보자 전면 방어에 나섰다.국무총리 인사청문특별위원회 야당 간사인 강승규 국민의힘 의원은 이날 한 후보자 인사청문회를 두고 “증인도 참고인도 없다. 국회의 검증권을 완전히 무력화하고 있다”고 비판했다. 반면 여당 간사인 김한규 민주당 의원은 “이재명 대통령을 끌어들여 정쟁의 장을 만들 성남FC 관련 증인들을 제외하고는 대부분 수용할 수 있다고 했다”고 반박했다.주 질의에서 국민의힘은 한 후보자가 청문회를 앞두고 주택 3채를 처분한 것을 두고 “속 보이는 행동”이라고 지적했다. 김선교 의원은 “이 대통령이 다주택자를 마귀라고 했는데, 이제 사람 됐나”라고 비꼬자 한 후보자는 “사람이 된 것 같다”며 “가격을 낮춰서라도 팔겠다고 생각했다”고 응수했다.한 후보자가 서울 종로구 건물 불법 증축과 관련해 청문회 직전 철거 작업을 한 것도 도마에 올랐다. 김희정 국민의힘 의원은 “1년 동안 뭉개다가 총리 인청 받고 한 것”이라고 지적하자 한 후보자는 “무시한 것은 아니고 구청과 지속적으로 협의를 하면서 시간이 늦어진 부분들”이라고 해명했다.한 후보자가 장관을 맡고 있는 중소벤처기업부의 ‘모두의 창업’ 개인정보 유출 사고와 관련해서는 유영하 국민의힘 의원이 “해킹에 따른 관리 부실과 은폐 의혹까지 제기됐는데 출근길 사과 한 번으로 면죄부를 받은 것”이라고 하자 백승아 민주당 의원은 “개인정보 보호에 더 신경 썼어야 하지만 칭찬받을 만한 사업”이라며 한 후보자를 엄호했다. 한 후보자는 “다시 한번 사과드린다”면서도 모두의 창업 2기 추진 의지를 밝혔다.민주당은 한 후보자가 중기부 장관·네이버 대표이사 출신인 점을 내세워 총리로서의 역량을 강조했다. 백 의원은 “이재명 정부가 인공지능(AI) 대전환을 시대적 과제로 하는데 한 후보자는 둘도 없는 적임자”라고 하자 한 후보자는 “AI 대전환을 통해 경제 구조의 전환을 이끌고 미래 세대 성장을 돕겠다”고 밝혔다.청문회 막판에는 한 후보자의 안보관을 둘러싼 설전도 벌어졌다. 한 후보자는 “6·25가 남침인가”라는 김선교 의원의 질의에 “당연히 북침”이라고 답했다가 곧바로 “죄송하다. 남침이다. 긴장했다”고 정정했다. 박선원 민주당 의원은 “한 후보자는 국방부 장관 후보자가 아니다”라고 지적했다.