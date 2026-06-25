李대통령 “핵심 산업 대규모 투자를 영남·충청·제주·호남으로 확대해야”

“수도권과 지방이 함께 윈윈해야”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 25일 “수도권 1극 체제의 극복을 위해 첨단 산업, 핵심 산업에 대한 대규모 투자를 영남이나 충청, 강원, 제주, 호남 등으로 확대하는 획기적인 전략 산업 다극화가 필수적”이라고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “수도권의 기관의 핵심 인프라는 그것대로 고도화해 나가고 동시에 지방 곳곳에 새로운 산업 경제 기반을 구축해 수도권과 지방이 함께 윈윈하는 모두의 성장 시대를 반드시 열어가야 한다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 정부가 이와 관련한 구체적 청사진을 곧 공개한다고 예고했다. 이 대통령은 “아울러 재정과 산업, 경제 인프라 구축 등 전반에 걸쳐서 지금까지 소외된 지방에 더 많은 기회를 주게 하는 법 개정도 서두르겠다”고 했다. 이어 “국정의 제1원칙인 국민 삶의 개선, 소위 민생 개선은 법과 제도의 꼼꼼한 정비를 통해 구체화된다”고 덧붙였다.삼성전자와 SK하이닉스가 호남과 충청 등에 반도체 클러스터 조성 관련 세부 투자 계획을 조만간 청와대 주재 민관 합동회의에서 발표할 계획인 것으로 알려졌다. 이 대통령이 이날 지방 곳곳에 대규모 투자를 강조한 것은 이와 관련된 발언으로 풀이된다. 핵심 산업의 지방 투자로 지역 균형 발전을 이루겠다는 게 이 대통령의 숙원으로 전해진다.전날 김용범 청와대 정책실장도 관훈클럽 초청 토론회에서 제2 반도체 클러스터 조성과 관련해 “논의가 마무리되는 단계”라며 “확정되면 기업과 부처가 모여서 국민들께 설명 드릴 자리를 마련하고 있고 조만간 그런 기회가 마련될 것”이라고 밝혔다. 특히 지방에 반도체 클러스터를 조성할 필요성을 강조하면서 “(경기) 용인에 짓기로 한 것을 짓지 않고 지방으로 이전한다는 차원은 절대 아니다. 새로운 클러스터를 만드는 것”이라고 말하기도 했다.