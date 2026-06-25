김영호, 與 최고위원 출마…“찢긴 당심 하나로 모아”

6·3 지선 결과는 “국민의 준엄한 경고”

당원주권 강화, 청년 정치 활성화 등 제시

이미지 확대 김영호 더불어민주당 의원이 25일 국회 소통관에서 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김영호 더불어민주당 의원이 25일 국회 소통관에서 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

세줄 요약 김영호 민주당 의원이 8·17 전당대회 최고위원 출마를 선언했다. 그는 갈등과 계파주의를 넘어 찢긴 당심을 하나로 모으고, 더 크고 강한 민주당을 만들겠다고 했다. 6·3 지방선거를 민심의 경고로 보고, 민생개혁특위·당원주권·청년정치·검찰개혁을 공약으로 제시했다. 최고위원 출마 선언, 통합 강조

지방선거 결과를 민심 경고로 해석

민생개혁·당원주권·검찰개혁 공약

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더불어민주당 김영호 의원은 25일 “분열을 넘어 통합으로, 더 크고 강한 민주당, 다시 이기는 민주당을 만들어 가겠다”며 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다.김 의원은 이날 국회에서 최고위원 출마 기자회견을 열어 “당의 허리를 지탱하는 무게 중심을 단단히 바로 잡고, 찢기고 상처 난 당심을 다시 하나로 모아내는 통합의 선봉장이 되겠다”며 출마를 공식화했다.상대적으로 계파색이 옅은 그는 “당 안에서 도낏자루 썩는 줄도 모르고 끝도 없는 갈등과 대립에 빠져들고 있다”며 “상대를 향한 비난과 위험수위를 넘나들며 이러다간 다 죽는 거 아니냐는 공멸의 불안마저 엄습하고 있다”고 말했다.김 의원은 이번 6·3 지방선거 결과는 민주당에 대한 민심의 경고라고 주장했다. 그는 “우리가 받아 든 성적표는 크나큰 충격과 실망을 남겼다”며 “집권 여당의 책임을 저버리고 권력다툼에만 골몰하는 우리 스스로가 자초한 국민의 준엄한 경고”라고 강조했다.김 의원은 당 대표 후보군과의 관계에 대해선 “모두 나와 인연이 있다. 정청래 전 대표는 옆 지역구이고, 송영길 의원은 당 대표 시절 비서실장을 했다”며 “김민석 국무총리는 당 집권플랜본부에서 같이 활동했고, 검찰개혁에 앞장서는 김용민 의원과는 뗄 수 없는 관계”라고 설명했다.그러면서 “정 전 대표는 같이하자는 얘기를 한 적이 없다. 다만, 김 총리나 송 의원은 나에 대해 관심과 호감이 있는 것으로 안다”며 “유착 관계가 되면 계파주의라서 (그렇게 하기보다) 정책이나 현안에 대해 강력한 연대를 할 수 있다고 본다”고 덧붙였다.그는 “제가 출마하는 이유 중 하나는 거대 여당을 통합으로 크게 썼어야 하는데, 소수 몇 명이 운동장을 너무 작게 썼다는 문제 제기가 있었던 것”이라며 “(전임) 지도부가 안타까웠던 것이 소통이었다”고 했다.김 의원은 핵심 공약으로 161개 민생개혁특위 운영과 당원주권 강화, 청년 정치 활성화, 검찰개혁 완수 등을 내세웠다.당내에서 최고위원 도전을 선언한 것은 김 의원이 두 번째다. 앞서 박선원 의원도 최고위원 선거에 출사표를 던졌다.