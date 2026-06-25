대안과미래 “장동혁 재선거 주장, 해당행위”…14일 만에 사퇴 재촉구

“장동혁 의원 총의 무시, 리더십 실종”

“신동욱, 최고위원 사퇴 결단 나서야”

“정점식, 비밀투표로 재선거 당론 정리”

“당 기강 바로잡으려면 박준태부터”

이미지 확대 이성권 국민의힘 의원이 25일 오전 국회의원회관에서 열린 당내 쇄신파 모임 ‘대안과 미래’ 조찬모임에서 참석 의원들과 대화를 나누고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이성권 국민의힘 의원이 25일 오전 국회의원회관에서 열린 당내 쇄신파 모임 ‘대안과 미래’ 조찬모임에서 참석 의원들과 대화를 나누고 있다. 뉴스1

세줄 요약 국민의힘 의원 모임 대안과미래가 장동혁 대표의 불가능한 재선거 주장과 강성 노선을 의원총회 총의 거부이자 해당행위로 규정했다. 이성권 의원은 선출직 최고위원 사퇴와 중진 역할도 요구하며, 당 혼란을 조기에 수습해야 한다고 했다. 장동혁 재선거 주장에 대안과미래 반발

해당행위 규정하며 사퇴 재촉구

최고위원·중진 역할도 함께 요구

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국민의힘 의원 모임 ‘대안과미래’가 25일 “장동혁 대표가 불가능한 재선거를 주장하는 것은 의원들의 총의를 거부하는 해당행위”라며 장 대표의 사퇴를 다시 촉구했다. 대안과미래는 선출직 최고위원들의 사퇴 결단을 촉구하고 중진들의 역할도 요청했다.대안과미래는 이날 국회의원회관에서 조찬 모임에서 장 대표의 거취에 대해서 다시 논의했다. 대안과미래 간사인 이성권 의원은 국회 소통관에서 기자들과 만나 “잘못된 강성 노선과 배제의 정치로 선거 패배를 자초한 장 대표의 리더십으로는 당의 미래가 없다는 걸 다시 확인했다”며 “복귀 일성으로 법적·현실적으로 불가능한 재선거를 주장하는 장 대표의 리더십으로는 미래를 기대할 수 없다”고 했다.그는 “당을 위해 장 대표가 스스로 사퇴하는 것을 다시 한번 촉구한다”며 “당의 혼란을 조기에 매듭짓고 당이 한시라도 빠르게 미래로 나아갈 수 있도록 신동욱 최고위원을 비롯한 선출직 최고위원들의 결단도 촉구한다”고 했다. 대안과미래는 지난 11일 장 대표의 사퇴를 요구하는 성명문을 냈다.이 의원은 “정점식 원내대표와 중진들의 역할도 요청을 드린다”고 했다. 그는 “당 대표의 거취를 당원에게 맡길 것이라고 하면 사퇴 후 전당대회가 절차적 정당성을 갖출 수 있는 방법”이라고 강조했다.또한 “장 대표가 언급한 재선거 문제는 이미 지난 17일 의원총회를 통해 총의를 모아 결정된 사안”이라며 “독단적인 재선거 요구는 정당민주주의를 훼손하는 행위”라고 했다.그러면서 “장 대표를 포함한 의원총회를 열어 비밀 투표를 통해 재선거 문제에 대한 의원 총의를 다시 모아, 대표가 더 이상 개인 의견을 발표해 혼란에 빠뜨리는 상황을 반복되지 않도록 해줄 것을 원내대표에게 부탁한다”고 했다.이 의원은 장 대표의 전날 ‘당 기강 확립’ 발언에 대해 “장 대표의 측근 부터 기강을 잡으라”며 “당의 노선을 올바르게 정립하기 위해 노력하는 대안과미래 해체를 요구한 박준태 당대표 비서실장부터 경질하는 것이 당의 기강을 바로잡는 일”이라고 했다. 박 비서실장은 지난 17일 의원총회에서 나와 기자들과 만나 “대안과미래 해체를 요구한다. 그렇지 않다면 ‘대안 없는 미래’로 명명하겠다”고 한 바 있다.장 대표는 전날 입원한 지 엿새 만에 당무에 복귀해 “당 대표의 거취는 당원들이 결정할 문제”라며 사퇴 요구를 일축한 바 있다. 또한 “당의 쇄신과 기강 확립을 위해 필요한 것들이 있다면 순차적으로 해나가겠다”고 말했다.