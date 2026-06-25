‘협력 재구상’ 제주포럼 개막…李 대통령 “국제협력 선도할 것”

26일까지 68개 세션 진행…국제 현안 논의

이 대통령 “유연한 협력 네트워크로 국제질서 공백 보완”

이미지 확대 제21회 제주포럼 개회식 참석자들이 25일 제주 해비치호텔에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽 다섯 번째부터 반기문 보다나은미래를위한 반기문재단 이사장, 조현 외교부 장관, 오영훈 제주지사.

외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제21회 제주포럼 개회식 참석자들이 25일 제주 해비치호텔에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽 다섯 번째부터 반기문 보다나은미래를위한 반기문재단 이사장, 조현 외교부 장관, 오영훈 제주지사.

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세줄 요약 제21회 제주포럼이 ‘분열의 시대, 협력의 재구상’을 주제로 제주에서 개막했다. 이재명 대통령은 영상 축사에서 국제문제는 한 나라 힘만으로 풀 수 없다며, 유연한 협력 네트워크와 평화의 필요성을 강조했다. 4500여 명이 68개 세션에 참여한다. 제주포럼 개막, 협력 재구상 의제 부각

이재명 대통령, 국제협력·평화 선도 강조

4500여 명 참석, 68개 세션 국제현안 논의

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제21회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’ 개회식이 25일 제주 해비치호텔에서 열렸다.외교부와 제주특별자치도, 국제평화재단, 동아시아재단이 공동 주최하고 제주평화연구원이 주관하는 올해 포럼은 ‘분열의 시대, 협력의 재구상’을 대주제로 오는 26일까지 진행된다.세계 각국 및 국제기구 전·현직 지도자와 고위 인사, 학계·시민사회 전문가 등 4500여명이 참석해 68개 세션에서 국제 현안을 논의한다.이재명 대통령은 영상 축사에서 “지금 세계가 직면한 도전들은 결코 한두 국가의 힘만으로 해결할 수 없다”며 “문제 해결 역량이 있는 국가들이 유연한 협력 네트워크를 만들어갈 때 기존 국제질서의 공백을 보완해 나갈 수 있다”고 밝혔다.이 대통령은 또 “서로 싸울 필요가 없는 진정한 평화를 만들기 위해 보다 적극적으로 평화를 이야기해야 한다”며 “대한민국은 제주포럼과 같은 계기를 통해 평화와 번영을 위한 국제협력을 선도하는 등 글로벌 책임 강국으로서의 역할과 기여를 다할 것”이라고 강조했다.오영훈 제주지사는 개회사에서 “세계가 분열의 시대를 지나고 있다면 제주는 협력의 시대를 열고, 세계가 갈등의 언어에 익숙해진다면 제주는 공존의 언어를 먼저 말하겠다”고 했다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 영상 축사에서 오늘날의 다자주의는 더 연결되고 포용적이며 대표성을 지녀야 한다고 밝혔다. 나타샤 피르츠 무사르 슬로베니아 대통령은 한국과 슬로베니아 같은 중견국이 다자주의 수호와 소다자주의, 인공지능(AI) 등 신기술 거버넌스에서 역할을 확대해 분절화되는 현실에 대응해야 한다고 강조했다.수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관은 기조연설에서 분절화된 국제질서가 구조적 현실로 자리 잡았다며 공급망 다변화, 국제법과 규범 수호, 글로벌 사우스 역량 강화, 다자주의 개혁 등을 새로운 협력 방식으로 제시했다.이번 포럼에서는 세계 지도자 세션, 차기 유엔 사무총장 후보자 대담, 다자주의 재구상 세션, 이란 전쟁 이후 중동 평화 구축 세션 등이 진행된다.