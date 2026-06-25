정청래·김민석 호남서 만날까…전북도당 당선자 워크숍 참석 주목

전대 앞두고 최대 표밭 찾아 당심 확보전

정청래 “자랑스런 민주당 역사 지키겠다”

김민석, 2박 3일 방중 직후 비공개 일정

이미지 확대 악수하는 정청래·김민석 더불어민주당 정청래 전 대표와 김민석 국무총리가 21일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍을 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.6.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 악수하는 정청래·김민석 더불어민주당 정청래 전 대표와 김민석 국무총리가 21일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍을 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.6.21 연합뉴스

이미지 확대 중국 관동법원 방문한 김민석 국무총리 김민석(가운데) 국무총리가 지난 24일 안중근 의사에게 사형이 선고된 중국 랴오닝성 다롄 관동법원을 방문해 관계자와 대화하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 중국 관동법원 방문한 김민석 국무총리 김민석(가운데) 국무총리가 지난 24일 안중근 의사에게 사형이 선고된 중국 랴오닝성 다롄 관동법원을 방문해 관계자와 대화하고 있다.

세줄 요약 8·17 전당대회 맞대결이 예상되는 정청래 전 대표와 김민석 총리가 25일 전북 정읍에서 열리는 당선자 워크숍 참석을 검토한다. 두 사람의 호남 동행 여부가 당권 경쟁의 전초전이 될지 관심이 쏠린다. 정청래·김민석, 전북 정읍 워크숍 참석 검토

8·17 전당대회 앞두고 호남 조우 가능성 부상

호남 민심·당권 경쟁 전초전 해석 확산

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8·17 전당대회에서 맞붙을 것으로 예상되는 정청래 전 더불어민주당 대표와 김민석 국무총리가 25일 전북에서 조우할 가능성이 제기된다.정 전 대표와 김 총리는 이날부터 1박 2일간 전북 정읍에서 열리는 전북도당 당선자 워크숍 방문을 검토하고 있다.정 전 대표 측 관계자는 “당 대표 때 축사해달라던 일정”이라며 “참석 여부는 아직 미정”이라고 했다.앞서 정 전 대표는 당 대표 사퇴 여부를 고심하는 과정에서 최대 ‘표밭’인 전북, 전남, 광주 등 호남권을 직접 찾는 비공개 일정을 가졌다. 권리당원 표심이 중요한 전당대회를 앞두고 정 전 대표가 본격적인 호남 민심 잡기에 나섰다는 평가다.정 전 대표는 전날 당 대표직 사퇴 후 첫 일정으로는 평산책방 지기 자격으로 서울국제도서전에 참여한 문재인 전 대통령을 예고없이 찾아 약 10분간 대화를 나눴다.정 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “김대중-노무현-문재인-이재명 대통령을 배출한 자랑스러운 민주당의 역사를 지키겠다”며 “민주당 DNA, 민주당 정체성을 확고히 사수하겠다. 민주주의자 겸 민주당 주의자 정청래 올림”이라고 정통성을 강조했다.김 총리도 전날 2박 3일간 하계 다보스 포럼 참석차 중국 방문 일정을 마치고 귀국한 후 비공개 일정으로 전북도당 당선자 워크숍 방문을 검토하고 있다.김 총리 측 관계자는 “부재중 현안 보고가 밀려있는 상황”이라면서도 “비공개로 저녁쯤 방문할 수도 있다”고 전했다.앞서 김 총리는 지난 21일 국회의원회관에서 열린 광역·기초단체장 당선자 워크숍에 정 전 대표와 나란히 참석했다.김 총리는 당시 축사에서 지방선거 이후를 당의 역사적 분기점으로 규정하면서 “대통령을 중심으로 당정이 완벽하게 하나 되고 개혁에 대해 확고하게 다짐하면서 민생, 실용, 확장의 승리 공식을 가지고 다시 이기는 민주당으로 뛰어나가자”고 강조했다.