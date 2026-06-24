장동혁 “거취는 당원이 결정”… 오세훈 “원내 중심 정당으로”

돌아온 장 대표 향한 압박 고조

이미지 확대 엿새 만에 퇴원한 장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 24일 국회에서 정희용 사무총장과 대화하며 기자회견장으로 걸어가고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 엿새 만에 퇴원한 장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 24일 국회에서 정희용 사무총장과 대화하며 기자회견장으로 걸어가고 있다.

안주영 전문기자

이미지 확대 오세훈(왼쪽) 서울시장이 24일 국회의원회관에서 열린 ‘대한민국 미래혁신포럼’ 세미나에 참석해 정점식 국민의힘 원내대표와 귓속말을 나누는 모습.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(왼쪽) 서울시장이 24일 국회의원회관에서 열린 ‘대한민국 미래혁신포럼’ 세미나에 참석해 정점식 국민의힘 원내대표와 귓속말을 나누는 모습.

안주영 전문기자

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 복귀 직후 사퇴 요구를 거부하고, 당 대표 거취는 당원이 결정할 문제라며 정면돌파 의지를 밝혔다. 오세훈 서울시장은 국회 강연에서 원내 중심 정당으로 바뀌어야 한다며 지도부를 우회 비판했고, 당내 쇄신 논의가 커졌다. 장동혁, 사퇴 요구 일축하며 당원 결정론 강조

보수 재건·기강 확립 내세워 정면돌파 의지

오세훈, 원내 중심 정당 전환 필요성 주장

2026-06-25 4면

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장동혁 국민의힘 대표가 24일 입원 엿새 만에 당무에 복귀해 “당 대표의 거취는 당원들이 결정할 문제”라며 사퇴 요구를 일축했다. 또 장 대표는 ‘기강 확립’을 강조하며 정면돌파 의지를 드러냈다. 여기에 오세훈 서울시장은 “원내 중심 정당으로 바뀌어야 한다”며 장동혁 지도부 패싱을 시사했다.이날 오전 퇴원한 장 대표는 오후에 국회에서 기자회견을 열어 “더불어민주당이 공소취소 특검을 포기하고, 법원이 즉각 이재명 재판을 재개하도록 당이 하나로 힘을 모아 싸울 때”라며 “우리 당의 모습은 어떤가. 무가치한 갈등으로 힘을 소진하고 있다. 이래서는 안 된다”고 했다.장 대표는 “당 대표 거취는 대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고, 몇 명 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다”라고 잘라 말했다. 이어 “당을 바로 세우는 일이 보수 재건의 첫걸음이며 진정한 당원 주권 시대를 여는 것이 보수 재건의 확실한 길”이라며 당심을 강조했다. 그는 “당의 쇄신과 기강 확립을 위해 필요한 것들이 있다면 순차적으로 해나가겠다”고 했다. 당직 개편이나 6·3 지방선거 기간 동안 멈춰있던 중앙윤리위원회를 재가동해 다시 ‘징계 정치’에 나설 가능성도 거론된다.하지만 당내에서 사퇴 요구 목소리는 이어지고 있다. 특히 국민의힘 의원들과 접촉면을 늘려가고 있는 오 시장은 이날 국회의원회관에서 열린 세미나에서 “대한민국 정치는 당 대표가 모든 사회 현상에 관여해 이념화된 정쟁이 일상화됐고, 싸움꾼들로 이미지가 각인됐다”며 “초선 때 이런 현상이 개선되려면 ‘굳이 당 대표가 필요한가, 원내대표면 충분히 당이 운영되는데’라는 생각을 했다”고 밝혔다.그러면서 “원내 중심 정당으로 바뀌어야 불필요한 갈등이 최소화된다고 생각한다”고 덧붙였다. 오 시장은 이날 ‘보수 가치의 회복과 미래’를 주제로 강연했고, 이 자리에는 28명의 국민의힘 의원이 참석했다.이런 가운데 정점식 원내대표는 이날 4선 의원들과 오·만찬을 했다. 정 원내대표는 오찬 후 기자들과 만나 “(장 대표) 사퇴 논란에 대한 말씀도 들었다. 의견을 잘 취합해서 원내 운영에 참고하겠다”고 했다. 최근 ‘당 대표 거취 문제 신속 종결’을 주장한데 대해서는 “퇴진해야 한다가 아니라, 논란을 내년 2월 전에는 종식해 당이 안정을 찾아야 한다는 취지”라고 설명했다. 그는 이날 “과거에 얽매여 잘잘못 따질 시간 없다. 미래를 바라보고 뼈를 깎는 쇄신에 나서야 한다”고 말하기도 했다.