추경호, 삼성·하이닉스 호남 투자설에 “정권 이해득실로 좌우되선 안돼”

세줄 요약 추경호 대구시장 당선인이 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 투자설에 우려를 표했다. 그는 반도체 팹 입지는 전력·용수·부지·물류와 인력, 협력 생태계가 맞물려야 정해지는 고도의 시장 판단이라며 정권의 이해득실로 좌우돼선 안 된다고 강조했다. 삼성·SK하이닉스 호남 투자설에 우려 표명

반도체 팹 입지는 산업 생태계와 시장성 강조

대구·경북 최적지 주장, 정치 개입 검증 요구

이미지 확대 추경호 대구시장 당선인. 대구시장직 인수위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장 당선인. 대구시장직 인수위원회 제공

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB

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추경호 대구시장 당선인이 삼성전자와 SK하이닉스의 수백조 원 규모 호남 투자설이 나오는 데 대해 “국가 전략산업의 투자 결정이 정치적 논란에 휩싸이는 것 자체가 매우 우려스럽다”고 지적했다.추 당선인은 24일 페이스북에 ‘대구·경북을 제외하고, 반도체 산업 지도를 그릴 수는 없습니다’라는 제목의 게시물을 올리고 “반도체 팹(Fab·Fabrication)의 입지는 전력과 송전망, 용수와 부지, 물류 인프라는 물론 전문 인력과 협력 업체 등 기존 산업 생태계가 모두 맞물려 조화를 이뤄야 선정 가능한 고도의 시장 판단 영역”이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 “정권의 이해득실로 좌우될 사안이 결코 아니다”라고 덧붙였다.반도체 생산은 웨이퍼에 회로를 새기는 전공정(팹)과 완성된 칩을 조립·검사하는 후공정(패키징)으로 나뉜다. 당초 정부·여당을 중심으로 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 지역에 반도체 패키징 공장 투자설이 나오다가 최근 들어 팹까지 호남으로 갈 것이란 관측이 나왔다.추 당선인은 이를 두고 “지역 분산 차원에서 패키징 공정이 거론되던 논의가 어느 순간 팹 구축 가능성까지 확대되고 있다면, 이는 차원이 다른 문제”라며 “수백조 원 규모의 반도체 생산기지 구축은 기업 한두 곳의 투자 문제가 아니라 대한민국 반도체 산업지도 전체를 바꾸는 일”이라고 지적했다.그는 이어 대구·경북이 반도체 생산 시설이 들어설 최적지라는 점도 강조했다. 추 당선인은 “대구·경북은 반도체 소재·부품 산업 기반, 제조 역량, 연구개발 인프라, 인력 양성 체계, 풍부한 용수, 대규모 부지와 전력 여건까지 갖춘 비수도권 최적의 후보지”라며 “그럼에도 대구·경북이 반도체 설비 투자 논의의 장에서 배제됐다면 이는 명백한 지역 홀대이며, 반도체 전략산업의 약화”라고 비판했다.이와 함께 “정권이 기업의 투자 판단에 정치적 압박을 가하고 있다는 의혹이 제기되는 것 자체가 시대착오적 퇴행”이라며 “이 사안은 단순한 지역 투자 논란이 아니라 기업의 정상적인 의사결정 절차가 지켜졌는지, 입지와 시장성에 대한 객관적 조사가 제대로 이뤄졌는지, 정부와 기업 사이에 특별한 거래나 정치적 압박은 없었는지 반드시 확인해야 한다”고 거듭 강조했다.또 “일부 언론에 보도되는 내용으로 확정될 경우 국회 역시 향후 국정감사 등을 통해 특정 지역 몰아주기 의혹과 기업 투자 결정 과정에 대한 정치적 개입 여부를 철저히 검증해야 한다”고 주장했다.추 당선인은 “대구·경북은 특혜를 요구하지 않는다. 다만 정당한 경쟁 기회를 요구한다”며 “정부와 기업을 직접 만나 대구·경북의 경쟁력을 설명하고, 국가와 국민을 위한 최선의 길이란 것을 반드시 설득해 대구·경북이 국가 첨단산업 전략에서 배제되지 않도록 끝까지 노력할 것”이라고 했다.