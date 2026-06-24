박선원, 與 최고위원 출마…“총선·대선 승리할 민주 만들 것”

“당원 목소리가 중심이 되는 당 만들 것”

“당원들이 편 먹는 것 좋아하지 않아”

이미지 확대 박선원 더불어민주당 의원이 24일 국회 소통관에서 최고위원 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박선원 더불어민주당 의원이 24일 국회 소통관에서 최고위원 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 박선원 더불어민주당 의원이 8월 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다. 그는 총선과 대선에서 반드시 승리할 수 있는 민주당을 만들겠다며 당원 목소리가 중심이 되는 정당을 강조했다. 계파 대결보다 정책 우선을 주문했다. 8월 전당대회 최고위원 출마 선언

총선·대선 승리할 민주당 구상 제시

계파 대결보다 정책 우선 강조

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박선원 더불어민주당 의원은 24일 “다가오는 총선과 대통령 선거에서 반드시 승리할 수 있는 민주당을 만들겠다”며 8월 전당대회 최고위원 선거에 출마하겠다고 밝혔다.박 의원은 이날 국회 기자회견에서 “최고위원이 돼 민주당을 더욱 강하게 만들겠다. 당원 목소리가 당 중심이 되는 민주당, 당원 자부심이 되는 민주당, 선거에서 반드시 승리하는 민주당을 만들겠다”고 말했다. 당내 첫 최고위원 출마 선언이다.그는 기자들과 만나 당대표 선거가 계파 대결 양상으로 흘러가는 데 대해 “많은 당원이 이것이 새로운 계파 정치의 시작이 아니냐며 우려하고 주의 깊게 보고 있다”면서 “절대 그래서는 안되고 정책이 우선돼야 한다”고 강조했다.그는 당권 주자들과의 관계에 대해선 “정청래 대표는 제가 영입 인재로 들어왔을 때 가정 교사처럼 교육해주셨던 매우 고마운 분”이라면서 “김민석 총리하고는 평생 친구이고 송영길 전 대표와는 평생 선후배 관계로 돼 있다”고 설명했다.그러면서 “저는 사전에 누구와 연대하는 등의 생각을 하고 있진 않다”며 “당원들이 연대하고 편을 먹는 것을 좋아하지는 않는 것 같다”고 선을 그었다.한편 비당권파 친명계인 강득구 최고위원은 이날 최고위에서 8월 전당대회에 출마하지 않겠다고 밝혔다.강 최고위원은 사실상 당대표 연임 도전을 위해 이날 사퇴 의사를 밝힌 정청래 대표를 겨냥해 “저는 이번 지방선거 결과에 책임을 지고 차기 최고위원 선거에 출마하지 않는다”고 말했다. 이어 “합당 문제, 보궐선거 전략 공천 과정에서 최고위에서 최소한의 논의조차 없이 일방적으로 통보했다”며 정 대표를 비판했다.