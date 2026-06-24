김용범 “호남·충청 반도체 클러스터 조만간 발표…용인도 그대로”

김용범 靑 정책실장 초청 관훈 토론회

“용인 사업을 이전하는 것 절대 아냐”

이미지 확대 김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스

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김용범 청와대 정책실장은 24일 호남·충청 지역의 제2 반도체 클러스터 조성과 관련해 “논의 마무리 단계가 다가오고 있다”며 “확정이 되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다”고 밝혔다.김 실장은 이날 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론에서 “현재 추세로는 (반도체) 수요가 폭발하면서 이미 예고돼 있던 설비 건설을 앞당겨야 하는 상황”이라며 “수도권에 더 지으려 해도 땅도, 전력도, 용수도 없다. 그렇다고 해외로 가야 하는 건 아니지 않나”라며 지방 클러스터 조성 필요성을 재차 강조했다.다만 이번 계획은 현재 건설 중인 용인 클러스터를 대체하는 것이 아니라, 별도의 신규 클러스터를 추가하는 개념이라는 점을 분명히 했다. 그는 “용인에 짓기로 한 것을 짓지 않은 채 지방으로 이전한다는 것이 절대 아니다”라며 “새로운 클러스터를 만드는 것”이라고 말했다.이어 “용인에 다 지은 뒤에 다음 부지에 짓기 시작하면 너무 늦기 때문에 (먼저 조성 사업을 시작하는 것)”이라고 설명했다.