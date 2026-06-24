‘정면돌파’ 정청래, 대표직 사퇴…“고난의 가시밭길이라도 민심·당심 보고 가겠다”

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‘정면돌파’ 정청래, 대표직 사퇴…“고난의 가시밭길이라도 민심·당심 보고 가겠다”

강윤혁 기자
강윤혁 기자
입력 2026-06-24 10:06
수정 2026-06-24 10:06
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정청래, 최고위서 “오늘이 마지막 회의”
“이재명 정부 성공 위해 최선 다하겠다”

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정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회에 참석 하고 있다.2026.6.24 안주영 전문기자
정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회에 참석 하고 있다.2026.6.24 안주영 전문기자


정청래 더불어민주당 대표는 24일 “저는 오늘 당대표직을 내려놓는다”며 사실상 연임 도전 의사를 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “오늘 저의 최고위원 주재 회의는 마지막일 것 같다. 며칠간 불면의 밤을 지새우며 저 자신을 돌아보았다”며 이같이 말했다.

그는 “정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다”며 “억강부약, 대동세상 꿈꾸는 이재명 대통령은 저의 동지이자 전우”라고 강조했다.

그러면서 “저는 오늘 당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다”며 “고난의 가시밭길이라도 오직 민심, 당심만 보고 저의 길을 갈 테니 국민과 당원 여러분은 각자의 위치에서 진정 이재명 정부 성공을 위해 최선을 다해달라”고 말했다.

강윤혁 기자
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