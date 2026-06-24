김민석 “한중 양국 교류 더 늘려야”… 남북·북미대화에 마중물 역할 당부

金, 中 방문… 7년 만에 총리 회담

새만금 투자 조사단 파견 요청도

리창 “협력 확대해 나갈 용의있다”

이미지 확대 중국을 방문 중인 김민석(왼쪽) 국무총리가 23일 중국 다롄의 방추도 호텔에서 리창 중국 국무원 총리를 만나 회담에 앞서 악수하고 있다.

국무총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 중국을 방문 중인 김민석(왼쪽) 국무총리가 23일 중국 다롄의 방추도 호텔에서 리창 중국 국무원 총리를 만나 회담에 앞서 악수하고 있다.

국무총리실 제공

세줄 요약 김민석 국무총리가 중국 다롄에서 리창 총리와 만나 한중 교류를 정치·경제·문화·청년 분야로 넓히자고 했다. 2019년 이후 7년 만의 총리 회담에서 전략적 협력 동반자 관계를 더 다지자고 강조했고, 남북·북미대화 여건 조성에 중국의 긍정적 역할도 요청했다. 한중 총리 회담, 교류 확대와 협력 심화 논의

남북·북미대화 여건 조성에 중국 역할 당부

새만금 투자 요청과 칭화대·중관춘 방문

2026-06-24 8면

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하계 다보스포럼 참석차 중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 23일 리창 중국 국무원 총리와 만나 “한중 양국은 정치적 분야에서나 경제 분야, 문화 분야, 청년 교류에 있어 한 단계 높은 교류를 해 나가야 한다”고 말했다.김 총리는 이날 중국 다롄 방추도 호텔에서 열린 한중 총리 회담에서 “오늘 만남은 양국 정상의 만남에 이어 앞으로도 계속 이어져야 할 정치적 만남의 하나의 징검다리로서 의미가 있는 것 같다”며 “(회담이) 양국의 전략적 협력 동반자 관계가 새로운 단계에서 점점 다져지는 계기가 되리라고 생각한다”고 강조했다.리 총리도 “중국 측은 한국 측과 함께 양국 정상들의 전략적 지도에 따라서 서로 신뢰를 증진하고 정성을 다해 협력의 넓이와 깊이를 계속 확대해 나갈 용의가 있다”고 말했다. 한중 총리 회담은 2019년 이낙연 총리와 리커창 총리의 회담 이후 7년 만이다.한반도 문제도 논의됐다. 김 총리는 “남북대화·북미대화 여건이 조성될 수 있게 중국이 긍정적 역할을 해주면 좋겠다”며 “최근 중국도 시진핑 주석이 방북하고 북한과 좋은 관계를 갖고 있는데, 한반도 문제에서 시 주석을 포함한 중국 리더십이 역할을 해주면 좋겠다”고 당부했다. 리 총리는 김 총리의 발언에 공감을 표했다.이밖에 김 총리는 새만금 산업단지에 중국 기업들의 투자를 전제로 하는 투자 조사단을 조속한 시기에 파견해 줄 것을 요청했다.김 총리는 앞서 이날 베이징에 있는 칭화대학교를 방문해 치우 용 당서기 및 추이궈빈 법학원장과 면담했다. 칭화대는 이공계 분야 인재 양성 기관으로, 김 총리는 이곳에서 법학 석사를 취득했다. 이후 중국의 실리콘밸리로 불리는 중관춘 국가자주혁신전시관을 찾아 관계자로부터 첨단기술 관련 설명을 들었다.전날 2박 3일 일정으로 중국을 방문한 김 총리는 24일 하계 다보스포럼에서 특별연설을 할 예정이다.