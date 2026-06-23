김부겸, 정치 활동 재개할까…“대구 나아갈 길 고민”

세줄 요약 대구시장 선거에서 패한 김부겸 전 총리가 감사 문자에서 대구의 나아갈 길을 시민과 함께 차분히 고민하겠다고 밝혔다. 선거 뒤 쉬며 기력을 회복했고, 시민들의 격려와 표에 담긴 뜻을 무겁게 받아들였다고 했다. 총선 출마설이 나오지만 측은 아직 계획이 없다고 선을 그었다. 대구시장 선거 패배 뒤 감사 문자 발송

대구의 미래를 시민과 함께 고민하겠다고 언급

총선 출마설엔 현재 계획 없다고 선 그음

이미지 확대 캠프 해단식서 발언하는 김부겸 후보 제9회 전국동시지방선거 대구시장 선거에서 낙선한 김부겸 더불어민주당 후보가 4일 대구 달서구 선거사무소에서 열린 캠프 해단식에서 발언하고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 캠프 해단식서 발언하는 김부겸 후보 제9회 전국동시지방선거 대구시장 선거에서 낙선한 김부겸 더불어민주당 후보가 4일 대구 달서구 선거사무소에서 열린 캠프 해단식에서 발언하고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거에서 대구시장에 출마했다가 고배를 마신 김부겸 전 국무총리가 “대구가 나아갈 길에 대해 여러분과 함께 차분히 고민해 나가겠다”고 밝혔다. 이를 두고 그의 정치 행보에 관심이 쏠린다.23일 정치권에 따르면 김 전 총리는 전날 시민들에게 보낸 감사 인사 문자메시지를 통해 “지금 대구가 쉽지 않다. 대구의 희망은 결국 시민 여러분”이라며 이같이 밝혔다.그는 “선거가 끝나고 아무것도 안 한 채 쉬기만 했다. 조금씩 기력을 회복하면서 많은 생각을 했다”며 “가장 먼저 떠오른 건, 격려해 주셨던 수많은 시민 여러분의 얼굴”이라고 했다. 그러면서 “저를 바라보던 미소 띤 표정, 따뜻한 시선, 꼭 잡아주던 손, 등을 감싸 안아 주던 팔에서 저에게로 기(氣)가 전달됐다. 그 기가 없었다면 어떻게 이 나이에 두 달을 새벽부터 밤늦도록 강행군할 수 있었겠나”라고 덧붙였다.김 전 총리는 이어 “이번에 제게 표를 주시면서 여러분이 얼마나 많이 고민하셨을지, 제가 안다”면서 “58만 6927이란 숫자는 단순히 제가 받은 표수가 아니다. 그 한 표 한 표에, 한 사람 한 사람의 결단이 담겨 있고 살아온 삶과 살아갈 인생이 담겨 있다. 그걸 너무나 잘 안다”고 했다.그는 앞서 지난 15일에도 김해 봉하마을에 있는 고(故) 노무현 전 대통령의 묘소를 찾아 “대통령님 그동안 오랫동안 찾아뵙지 못했다. 저는 이번에도 대구시민들의 신임을 받지 못했다”면서 “그러나 제가 뛰어온 길 위로 또 다른 씩씩한 후배들이 노무현을 기억하며 달려오고 있다. 이들을 응원해달라”고 방명록을 남기기도 했다.김 전 총리는 선거 과정에서 대구를 떠나지 않겠다고 약속한 대로 주로 대구에 머무르고 있다. 이를 두고 일각에서는 김 전 총리가 2년 뒤 치러질 총선에 출마할 것이라는 관측도 나온다. 대구시장 선거에서 패배하긴 했지만, 막판까지 추경호 당선인과 접전 승부를 벌였기 때문이다. 실제로 과거 지역구였던 수성갑 지역에서는 추 당선인을 앞서기도 했다.이에 대해 김 전 총리 측 관계자는 “현재로서는 총선 출마 계획은 없는 것으로 알고 있다”면서도 “다만 2년 뒤에 후배들이 대구에서 선거를 잘 치를 수 있도록 도울 생각은 갖고 계신 것으로 알고 있다”고 말했다.