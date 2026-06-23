위철환, 투표지 부족사태에 “참담, 유권자께 사죄”…선관위원들 대거 불출석

노태악·위철환 특위 증인으로 국회 출석

서울시·송파구선관위원장 등은 불출석

여야 의원들, 한목소리로 불출석 질타

이미지 확대 위철환(왼쪽) 선관위원장 직무대행이 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에 참석, 발언하고 있다. 오른쪽은 노태악 전 선관위원장. 닫기 이미지 확대 보기 위철환(왼쪽) 선관위원장 직무대행이 23일 국회에서 열린 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특위 전체회의에 참석, 발언하고 있다. 오른쪽은 노태악 전 선관위원장.

세줄 요약 위철환 중앙선관위원장 직무대행이 국회 국조특위에서 투표용지 부족 사태를 두고 참담하고 부끄럽다며 유권자에게 사죄했다. 그는 선거관리 부실과 내부 타성을 반성하고, 관행을 깨는 전면 쇄신과 공정한 조직 운영을 약속했다. 다만 핵심 증인 다수가 불출석해 여야의 질타가 이어졌다. 투표용지 부족 사태에 대한 위철환 직무대행 사죄

선관위 내부 타성·부실 준비에 대한 책임 통감

핵심 증인 대거 불출석에 따른 여야 질타

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위철환 중앙선관위원장 직무대행은 23일 투표용지 부족 사태에 대해 “참담하고 부끄럽다”며 “유권자께 진심으로 사죄한다”는 뜻을 밝혔다.위 대행은 이날 국회에서 열린 ‘투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리개혁 국정조사 특별위원회’(국조특위) 2차 전체회의에 참석해 “결코 일어나서는 안 되는 일이 발생해 국민 여러분께 큰 실망을 끼쳐 드려 참담하고 부끄러운 마음”이라고 말했다.이어 “사전투표 부실 관리 논란 이후 국민 신뢰 회복을 위해 4년여간 여러 노력을 했음에도 미흡한 선거관리 준비로 인해 이런 일이 또다시 발생해 참담하고 비통한 심정”이라며 “선거관리를 책임지는 공직자로서 반성하며 엄중한 책임을 통감한다”고 했다.그러면서 “조직 내부의 타성에 젖어 효율성만 중시했던 것이 아닌지, 정작 주권자인 국민의 참정권을 보장해야 하는 기본 책무에 미흡했던 것은 아닌지 겸허히 반성한다”고 덧붙였다.위 대행은 “관행을 완전히 깨뜨리고 전면적인 조직 쇄신의 길로 나아가고자 한다”며 “국회를 비롯한 외부의 엄격한 평가와 기준을 바탕으로 헌법에서 부여한 공정성을 유지하며 선거관리 임무를 충실히 수행할 수 있는 건강한 조직 구성과 내실 있는 운영체제를 마련하는 데 총력을 기울이겠다”고 말했다.앞서 국조특위는 전날 노태악 전 선관위원장을 비롯해 현직 중앙선관위원들과 서울시·송파구 선관위 관계자 등 40여명을 증인으로 채택하고 출석을 요구했다.그러나 이날 노 전 위원장과 위 대행을 제외한 중앙선관위원들과 오민석 전 서울시선관위원장, 민소영 전 송파구선관위원장 등은 모습을 드러내지 않았다.이에 여야는 한목소리로 질타했다. 신동욱 국민의힘 의원은 “이번 사태에 핵심적으로 증언할 분들이 한 분도 나오지 않았다”고 질타했고 김영배 더불어민주당 의원도 “정확한 말씀이다. (불출석은) 무책임한 태도”라고 덧붙였다.국조특위 위원장인 윤상현 국민의힘 의원은 “위원장으로서 강한 유감의 뜻을 표한다”며 “임의출석 형식이라 법적 강제성이 없다지만 국민과 국조특위의 진상규명 의지에 너무 합당하지 못한 태도다. 지금이라도 나왔으면 하는 강력한 요구를 전한다”고 강조했다.