정점식 “연어술파티·조요토미 선동 ‘쇼츠’ 법사위…야당 몫으로 정상화”

겁박 정청래·차명거래 이춘석·독재 추미애

“째려본다 겁박에 수사 대상되고 독재까지”

소주 들고 연어술파티 선동도 민주당이 시작

이미지 확대 전현희 더불어민주당 의원이 지난 4월 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 박상용 검사의 연어 술파티 의혹과 관련해 소주를 놓고 발언하고 있다. 국민의힘 제공 닫기 이미지 확대 보기 전현희 더불어민주당 의원이 지난 4월 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 박상용 검사의 연어 술파티 의혹과 관련해 소주를 놓고 발언하고 있다. 국민의힘 제공

추미애 법사위원장(맨 오른쪽)을 비롯한 법사위 소속 여당 국회의원들이 지난해 10월 대법원 현장 검증 과정에서 대법원 대법정 법대를 살펴보고 있다. 국민의힘 제공 닫기 이미지 확대 보기 추미애 법사위원장(맨 오른쪽)을 비롯한 법사위 소속 여당 국회의원들이 지난해 10월 대법원 현장 검증 과정에서 대법원 대법정 법대를 살펴보고 있다. 국민의힘 제공

이미지 확대 최혁진 무소속 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에서 조희대 대법원장에게 질의하며 손팻말을 들어보이고 있다. 국민의힘 제공 닫기 이미지 확대 보기 최혁진 무소속 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에서 조희대 대법원장에게 질의하며 손팻말을 들어보이고 있다. 국민의힘 제공

세줄 요약 정점식 국민의힘 원내대표는 민주당이 법사위원장을 맡은 뒤 국회가 쇼츠 찍는 장이 됐다며, 법사위원장직을 야당 몫으로 돌려 정상화해야 한다고 했다. 정청래·이춘석·추미애 전 위원장 사례와 대법원장 청문회, 연어 술파티 선동도 거론했다. 법사위원장 반환 요구와 국회 정상화 주장

민주당 법사위 운영 방식에 대한 집중 비판

대법원장 청문회·연어 술파티 선동 사례 거론

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정점식 국민의힘 원내대표는 23일 “쇼츠 찍는 국회가 아니라 일하는 국회를 만들기 위해 법제사법위원장은 반드시 우리 당 몫으로 되돌려놔야 한다”고 했다. 전반기 국회에서 더불어민주당 소속 법사위원장들과 범여권 법사위원들의 행태를 지적하며 법사위원장직 반환을 강조한 것이다.정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 민주당 소속 법사위원장들을 일일이 거론하며 “민주당이 법사위원장을 가져가서 어땠나. 민주당이 법사위 운영을 잘했나. 정상적인 국회의 모습을 보여줬나”라고 비판했다.그는 “정청래 전 법사위원장은 야당 의원이 자신을 쳐다본다는 이유로 ‘더 째려보면 퇴장시키겠다’고 겁박했고, 이춘석 전 법사위원장은 본회의 중 차명 주식 거래 의혹으로 사퇴해 수사 대상으로 전락했다”고 지적했다. 이어 “추미애 전 법사위원장은 야당 간사도 선임조차 하지 않으면서 철저히 독재로 일관했다”고 주장했다.그러면서 “국회 전반기 민주당은 관례를 깨고 국회의장과 법사위원장을 독식했다”며 “법사위를 가져가 일도 잘하고 모범적인 모습을 보였다면 새로운 관례로 인정했을지 모르지만 (그렇지 못했다)”고 덧붙였다.정 원내대표는 또 “법사위의 본령인 법률안 검토도 제대로 이뤄지지 않아 법사위 강경파 중심으로 졸속 통과된 국회증언감정법 개정안, 내란특별재판부 설치법, 정보통신망법 개정안, 법왜곡죄 신설안, 국민투표법 개정안 등 여러 법안이 본회의 단계에서 급하게 수정되곤 했다”고 지적했다.민주당 주도로 지난해 대법원장 청문회를 실시한 것을 언급하면서는 “오로지 망신 주기 목적으로 초유의 대법원장 청문회를 실시했다”며 “국정감사장에서는 대법원장을 90분 동안 나가지 못하도록 감금시키고, 심지어 조요토미 희대요시라는 이상한 합성 사진으로 조롱했다”고 했다.이어 “대법원 건물을 휘젓고 다니면서 대법관 집무실에 침입하고, 희희낙락 웃으면서 대법정을 짓밟는 난동을 보여주기도 했다”며 “국정감사장에 소주병과 생수병을 갖고 와서 근거 없는 연어 술파티 선동을 시작했던 것이 바로 민주당 법사위원들이었다”고 비판했다.