‘술파티 위증’ 후폭풍… 與 “참 이상한 판결” 野 “정치공작 확인”

강대강 대치에 원 구성도 공전

이미지 확대 조정식(가운데) 국회의장이 22일 국회 집무실에서 여야 원내지도부와 회동을 갖고 오는 24일까지 후반기 원구성을 위한 상임위원 명단을 제출할 것을 촉구했다. 왼쪽부터 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 조 의장, 국민의힘 정점식 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 조정식(가운데) 국회의장이 22일 국회 집무실에서 여야 원내지도부와 회동을 갖고 오는 24일까지 후반기 원구성을 위한 상임위원 명단을 제출할 것을 촉구했다. 왼쪽부터 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 조 의장, 국민의힘 정점식 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표.

안주영 전문기자

세줄 요약 이화영 전 부지사의 ‘연어 술파티’ 의혹이 위증으로 판단되며 여야 공방이 격화했다. 민주당은 검찰의 자료 미제출을 문제 삼아 보완수사권 완전 폐지를 주장했고, 국민의힘은 이재명 대통령 사건 공소취소 논리가 흔들렸다고 반격했다. 법사위원장 배분을 둘러싼 원구성 협상도 교착 상태다. 이화영 위증 판단 뒤 여야 공방 격화

민주당, 보완수사권 폐지와 검찰 비판

국민의힘, 공소취소 논리 붕괴 반격

2026-06-23 6면

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이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘연어 술파티’ 의혹 제기를 1심 법원이 위증으로 판단하면서 여야 충돌은 격화하고 있다. 더불어민주당은 판결에 반발하며 ‘보완수사권 완전 폐지’를 주장한 반면 국민의힘은 “공소취소 주장의 근거가 무너졌다”고 지적했다. 법제사법위원장 배분을 둘러싼 원구성 협상마저 공회전을 거듭하면서 여야의 강대강 대치는 한층 깊어지는 양상이다.정청래 민주당 대표는 22일 최고위원회의에서 이 전 부지사에 대한 1심 판단을 두고 “참 안타깝고 이상한 판결”이라고 지적했다. 그는 또 “법무부와 고검 등에서 사건을 조사했는데 관련 자료가 법원에 제출되지 않았다고 한다. (자료 미제출도) 검찰의 짬짜미가 아니었을까”라며 보완수사권 완전 폐지를 주장했다.그는 검찰을 향해 “숟가락만한 보완수사권이라도 주면 정권에 칼을 들이댈지 모를 일”이라고 강조했다. 한병도 민주당 원내대표도 “검찰권 남용과 정치 개입으로 민주주의의 근간을 훼손한 일에 대해 단죄할 것”이라고 했다.반면 국민의힘은 이번 판결로 이재명 대통령 사건 공소취소 논리의 기반이 흔들렸다고 반격했다. 신동욱 수석최고위원은 “연어 술파티 의혹으로 지난 2년 6개월 동안 국가적 혼란이 있었다. 그 과정에서 거짓이 탑을 쌓아 올려 이 대통령의 공소취소로 가기 위한 불쏘시개로 사용됐다”고 지적했다. 김재원 최고위원도 “현직 대통령의 형사재판을 막기 위해 거짓말쟁이를 동원하고 수사기관을 짓밟은 정치 공작”이라고 비판했다.국민의힘 ‘이재명 재판취소 저지 특별위원회’도 이날 첫 회의를 열고 박상용 검사 징계 철회를 요구했다. 특위 위원장인 주진우 의원은 “이 대통령은 셀프 공소취소를 위해 박 검사를 희생양으로 삼으려 한다”고 주장했다.여야 공방은 법사위원장 배분을 둘러싼 원구성 협상과도 맞물리고 있다. 국민의힘은 이 대통령 관련 공소취소 이슈와 여당의 입법 독주를 견제하기 위해 법사위원장 반환을 요구하고 있지만 민주당은 수용 불가 입장을 내세우며 대치 중이다.﻿ 여야 원내지도부는 이날 오전에 이어 오후에도 회동을 이어갔지만 이견를 좁히지 못했다. 조정식 국회의장은 “24일 정오까지 상임위원 명단을 제출해달라”며 “그렇지 않으면 국회법 절차에 따라 직접 선임할 수밖에 없다”고 했다.이에 정점식 국민의힘 원내대표는 기자들과 만나 “법사위원장은 절대 양보할 수 없다”는 입장을 밝혔고, 한 원내대표는 “시간 끌기는 용인하지 않겠다”며 단독 처리 가능성까지 시사했다.