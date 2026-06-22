李대통령 지지율 50% 깨졌다… 취임 후 첫 ‘데드크로스’ [리얼미터]

세줄 요약 리얼미터 조사에서 이재명 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 전주보다 4.8%포인트 하락했고, 부정평가는 49.7%로 5.5%포인트 올랐다. 취임 후 처음으로 부정평가가 앞서는 데드크로스가 나타났으며, 지방선거 관리 부실 책임론과 여당 내 갈등이 하락 배경으로 지목됐다. 긍정 46.7%·부정 49.7%로 역전

취임 후 첫 데드크로스, 5주 연속 하락

지방선거 책임론·당권 갈등 영향

이미지 확대 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 주요 7개국(G7) 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 주요 7개국(G7) 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 6월 3주차 이재명 대통령 국정수행 평가 요약. 리얼미터 닫기 이미지 확대 보기 6월 3주차 이재명 대통령 국정수행 평가 요약. 리얼미터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 5주 연속 하락해 취임 후 처음으로 ‘데드크로스’가 나타났다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15~19일 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행 긍정평가는 전주 대비 4.8%포인트 하락한 46.7%로 집계됐다.국정수행 부정평가는 같은 기간 5.5%포인트 상승한 49.7%였다. 부정평가가 긍정평가를 3.0%포인트 차이로 앞질렀다. 다만 이는 오차범위(±2.0%포인트) 내 격차다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 3.6%였다.리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 원인과 관련, 6·3 지방선거 관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반에 부정적인 영향을 준 것으로 분석했다.또 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 호재에도 불구하고, 자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 이어진 것으로 봤다.권역별로는 대구·경북에서 이 대통령 지지율이 9.9%포인트 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였다. 이어 인천·경기(7.6%포인트↓), 서울(7.4%포인트↓) 순으로 하락폭이 컸다.연령대별로는 50대(9.1%포인트↓)에서 가장 많이 떨어졌으며, 20대(6.2%포인트↓)와 40대(5.5%포인트↓)가 뒤를 이었다.이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.