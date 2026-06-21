“정권 재창출” “대통령 중심”… 정청래·김민석 ‘전대 전초전’

與당선자 워크숍서 미묘한 신경전

이미지 확대 정청래(앞줄 왼쪽) 더불어민주당 대표와 김민석(오른쪽) 국무총리가 21일 국회의원회관에서 열린 ‘6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍’에서 환하게 웃으며 대화를 나누고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 민형배 전남광주통합특별시장 당선인, 이원택 전북지사 당선인.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정청래(앞줄 왼쪽) 더불어민주당 대표와 김민석(오른쪽) 국무총리가 21일 국회의원회관에서 열린 ‘6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍’에서 환하게 웃으며 대화를 나누고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 민형배 전남광주통합특별시장 당선인, 이원택 전북지사 당선인.

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세줄 요약 민주당 8·17 전당대회 주자로 거론되는 정청래 대표와 김민석 국무총리가 당선자 워크숍에서 나란히 축사하며 미묘한 신경전을 벌였다. 정 대표는 정권 재창출과 원팀 개혁 완수를, 김 총리는 이재명 대통령 중심의 다시 이기는 민주당을 강조했다. 정청래·김민석, 워크숍서 전대 전초전

정권 재창출·대통령 중심 노선 경쟁

송영길 직격, 우원식 불출마로 과열 우려

2026-06-22 4면

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더불어민주당의 8·17 전당대회 주자로 거론되는 정청래 대표와 김민석 국무총리가 21일 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍에 나란히 참석해 미묘한 신경전을 벌였다. 정 대표는 ‘정권 재창출’, 김 총리는 이재명 대통령을 중심으로 한 ‘다시 이기는 민주당’을 내세우며 전당대회 전초전을 벌였다. 또 다른 당권 유력 주자인 송영길 의원은 “당이 만약에 무너지면 대통령 레임덕으로 간다”며 정 대표를 직격했다.정 대표는 이날 국회의원회관에서 열린 당선자 워크숍에서 “앞으로도 당정청이 원팀으로 똘똘 뭉쳐 남은 민생 개혁 과제들을 완수해 가겠다”면서 “우리의 목표는 이재명 정부의 성공과 정권 재창출 그리하여 대한민국을 아무도 흔들 수 없는 선진강국으로 만드는 일”이라고 밝혔다.정 대표는 “에베레스트산이 제일 높은 이유는 히말라야산맥 위에 얹혀있기 때문”이라며 “히말라야산맥과도 같은 당이 여러분들을 품었기 때문에 당선이 가능했다”고 강조했다. 앞서 정 대표는 지난 19일 당의 포용과 개방, 실적과 실용을 주문했던 이 대통령의 순방 브리핑에 대한 언급 없이 주말 동안 전북과 전남을 찾아 호남 민심 다지기에 나섰다.정부 대표 축사자로 당선자 워크숍 연단에 오른 김 총리는 지방선거 이후를 ‘당의 역사적 분기점’으로 규정하며“이제 4년 남았는데 중앙정부가 흔들리면, 대통령이 흔들리면 무슨 일을 할 수 있겠냐”고 각을 세웠다. 그러면서 “대통령을 중심으로 당정이 완벽하게 하나 되고, 개혁의 DNA를 확고하게 가지면서 민생, 실용, 확장의 승리 공식을 가지고 다시 이기는 민주당으로 뛰어나가는 것이 우리의 과제”라고 강조했다.이런 가운데 정 대표는 전당대회준비위원회(전준위) 구성 이틀 전인 24일을 전후해 대표직에서 물러날 것이란 전망이 나왔다. 사실상 이번 주부터 전당대회 모드로 들어가는 가운데 김 총리는 하계 다보스포럼 참석차 22일부터 24일까지 중국을 방문해 중국 고위급 인사들과 회담을 갖는다.23일부터 3박 5일간 미국을 방문하는 송 의원은 KBC 광주방송에서 “정청래 지도부가 정면으로 대통령과 싸우겠다고 출마하는데 이것을 정리하지 못하면 집권당이 어떻게 되겠나”라며 “완전히 국정 동력을 상실할 수가 있는 위기 상황”이라고 정 대표를 직격했다. 우원식 전 국회의장은 페이스북을 통해 전당대회 불출마 의사를 밝히면서 “민주당이 누구를 위한 정당인지, 이 전당대회가 무엇을 위한 전당대회인지부터 분명히 하자”고 과열 양상에 우려를 표했다.