‘지선 역할론’ 띄우며 버티는 장동혁… 오세훈 “도움 안 돼 피해 다녔다”

국힘 보고서에 “장 대표 혼신 다해”

정점식 “사무처 분석일 뿐” 선그어

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.18

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.18

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세줄 요약 국민의힘이 6·3 지방선거와 재보궐 결과 분석 보고서에서 장동혁 대표의 역할을 치켜세웠으나, 정점식 원내대표는 사전 보고를 받지 못했다며 선을 그었다. 오세훈 서울시장도 장 대표와의 충돌을 피했다며 거리두기를 드러냈고, 당내에선 정책위의장 인선 논의도 이어지고 있다. 장동혁 역할론 띄운 국민의힘 보고서 공개

정점식 원내대표, 사전 보고 없었다며 거리두기

오세훈 시장, 장 대표 회피 발언으로 긴장 노출

2026-06-22 4면

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국민의힘이 6·3 지방선거 중 장동혁 대표의 행보에 대해 “혼신을 다했다”고 평가한 보고서를 21일 공개했다. 이에 정점식 원내대표는 “당내 숙의 과정을 거치지 않은 분석”이라며 거리를 뒀다. 연일 장 대표의 사퇴를 압박하는 오세훈 서울시장은 정 원내대표와 회동 일정을 잡는 등 지지 기반 확대에 나섰다.국민의힘은 이날 ‘6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 결과 분석’ 보고서를 통해 “장 대표는 선거대책위원회 출범부터 선거 운동 마지막 날까지 16개 시·도 전체를 아우르며 후보자들의 당선을 위해 혼신을 다했다”고 밝혔다.이번 지방선거와 재보궐 선거에서 총 1708명의 당선인을 낸 결과표를 제시하며 “2018년 지방선거와 비교하면 ▲광역단체장 2명 ▲기초단체장 42명 ▲광역의원 191명 ▲기초의원 268명이 각각 증가했다”고 설명했다. 이어 “국민의힘은 앞으로 이재명 정권의 헌정 말살, 사법 파괴 시도에 단호히 맞서고 선거관리위원회의 참정권 침해를 낱낱이 밝혀내겠다”고 했다.그러나 정 원내대표는 MBN 방송에 출연해 “이번 선거의 평가 비교 기준을 2018년 지방선거와 2022년 지방선거 중 어느 것으로 할지에 대해서는 의견이 갈린다”며 “2018년 선거 결과와 비교한 이번 평가에 쉽게 동의하지 못하는 부분이 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “저 역시 사전에 보고를 받지 못했다. 당 사무처 차원의 분석이라고 생각한다”며 선을 그었다. 최근 국민의힘이 더불어민주당에 지지도가 앞선다는 여론조사에 대해선 “유념해야 할 것은 당이 스스로 높게 평가해서는 안 된다”며 “지난 지방선거 과정에서 당이 국민의 신뢰를 상당 부분 상실했기 때문에 이를 회복하는 데 주안점을 둬야 한다”고 했다.오 시장도 당의 자평과는 거리를 둔 후일담을 전했다. 그는 전날 TV조선 방송에 출연해 “서울에 출몰한 장 대표와 부딪히는 것은 득표에 도움이 안 된다고 생각해 피해 다니느라 신경 좀 썼다”고 말했다. 오 시장은 다음달 초 정 원내대표와의 만찬을 비롯해 이달 말부터 22대 전반기 국회 행정안전위·국토교통위·성평등가족위원회 소속 국민의힘 의원들과도 만찬을 진행한다.이런 가운데 정책위의장으로는 재선인 박수영 의원 등이 거론된다. 장 대표도 정 원내대표에게 정책위의장 추천을 요청한 것으로 전해졌다. 원내지도부 관계자는 “상임위원장 배분을 고려해 당내 정책 전문가들 중에서 검토 중”이라고 했다.