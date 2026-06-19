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3600t급 호위함 ‘경북함’ 해군 인도…국산 기술 집약

이주원 기자
입력 2026-06-19 14:38
수정 2026-06-19 14:38
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세줄 요약
  • 경북함 해군 인도, 최신예 호위함 전력화
  • 울산급 Batch-III 2번함, 시운전 평가 완료
  • 전투체계·레이더·무장, 국내 기술 집약
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울산급 Batch-III 항해 모습. 방위사업청 제공
울산급 Batch-III 항해 모습. 방위사업청 제공


방위사업청은 19일 경남 고성 SK오션플랜트에서 최신예 호위함인 경북함을 해군에 인도했다고 밝혔다.

3600t급 경북함은 해군에서 운용 중인 호위함을 대체하는 울산급 Batch-III 2번함이다. 2021년 12월 SK오션플랜트와 건조계약을 체결한 이후 2025년 6월 진수됐다. 약 1년 간의 시운전 평가를 성공적으로 마치고 이날 해군에 인도됐다.

첨단 과학기술이 집약된 경북함은 책임해역 감시 및 방어, 해양권익 보호 및 해양통제권 확보 등의 임무를 수행한다. 경북함에는 5인치 함포를 비롯해 전술함대지유도탄, 함대함유도탄, 대함유도탄방어유도탄, 장거리대잠어뢰 등 최신 무기체계가 탑재됐다. 특히 전투체계와 다기능 능동위상배열레이더를 비롯한 탐지체계 및 무장이 모두 국내 기술로 개발됐다.

경북함은 약 6개월 간의 전력화 훈련을 거친 뒤 해역함대에 작전 배치될 예정이다.

최상덕 방위사업청 함정사업부장은 “경북함의 적기 인도는 급변하는 국제 정세 속에서 우리의 해양안보를 더욱 굳건히 하는 의미가 있다”며 “국내 중견 조선소가 첫 군함 건조라는 어려운 도전을 성공적으로 완수한 값진 성과이자 K-조선의 우수한 기술력을 다시 한 번 입증한 사례”라고 밝혔다.
이주원 기자
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