배준영 “GTX-D Y자 노선 국가철도망계획 반영” 건의

제5차 국가철도망구축계획 반영 요청

“정권 바뀌어도 국민과 약속 지켜져야”

이미지 확대 배준영 의원(오른쪽)실 제공 닫기 이미지 확대 보기 배준영 의원(오른쪽)실 제공

세줄 요약 배준영 국민의힘 의원이 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 GTX-D Y자 노선을 제5차 국가철도망구축계획에 넣어 달라고 요청했다. 인천공항과 영종·청라·검단을 서울과 수도권 동남권까지 잇는 노선으로, 교통난 해소와 균형발전 효과가 기대된다. GTX-D Y자 노선 국가철도망 반영 건의

인천공항·영종·청라·검단 연결 구상

교통난 해소·균형발전 기대 제기

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배준영 국민의힘 의원이 수도권광역급행철도(GTX)-D Y자 노선을 제5차 국가철도망구축계획에 반영해 달라고 김윤덕 국토교통부 장관에게 건의했다.배 의원은 최근 김 장관을 만나 연내 확정 예정인 제5차 국가철도망구축계획에 GTX-D Y자 노선을 포함해 달라고 요청했다고 19일 밝혔다.GTX-D Y자 노선은 인천공항과 영종, 청라, 검단을 서울을 거쳐 수도권 동남권까지 연결하는 광역급행철도 사업이다. 인천 서부권의 교통 여건을 개선하고 수도권 균형발전을 이끌 핵심 광역교통망으로 평가받고 있다.배 의원은 면담에서 “수도권 서부지역의 교통난 해소는 물론 공항경제권 조성과 주택공급 기반 확충, 지역균형발전을 위해 GTX-D Y자 노선이 반드시 필요하다”고 강조했다.경기연구원에 따르면 인천에서 서울까지 평균 출근시간은 82분, 서울에서 인천까지 평균 퇴근시간은 84.3분으로 수도권 평균보다 10분 이상 더 걸리는 것으로 나타났다.배 의원은 2020년 정세균 당시 국무총리에게 GTX-D 노선 반영을 요청한 것을 시작으로 6년째 사업 추진을 위해 정부와 국회를 설득해 왔다. 이후 국토교통부 관계자와 역대 장관들을 잇달아 만나 사업 필요성을 설명했고, 국회 대정부질문과 토론회 등을 통해서도 노선 반영을 촉구했다.배 의원은 “GTX-D Y자 노선은 특정 지역만을 위한 사업이 아니라 인천 대부분 지역이 혜택을 받는 국가사업”이라며 “정권이 바뀌었다고 국민과의 약속까지 바뀌어서는 안 된다”고 말했다.이어 “지난 대통령선거에서 이재명 대통령도 GTX-D Y자 노선 도입을 공약한 만큼 국가철도망구축계획에 반영돼야 한다”고 밝혔다.