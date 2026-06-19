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김민석 총리, 하계 다보스포럼 참석차 중국 방문

이주원 기자
입력 2026-06-19 10:56
수정 2026-06-19 10:56
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축사하는 김민석 국무총리
축사하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 축사를 하고 있다.
연합뉴스


김민석 국무총리가 하계 다보스포럼 참석을 위해 중국을 방문한다.

국무총리실은 19일 김 총리가 중국 및 세계경제포럼(WEF) 측의 초청에 따라 오는 22일부터 24일까지 중국 베이징 및 다롄을 방문한다고 밝혔다.

김 총리는 방중 기간 다롄에서 열리는 하계 다보스포럼에 참석해 특별연설을 할 계획이다. 또 중국 고위급 인사와의 회담, 경제 및 보훈 관련 일정 등을 가질 예정이다.

국무총리실은 “국제사회에 우리 정부의 혁신경제 비전을 소개하고 국제 협력을 강화하는 계기를 제공함과 동시에 최근 한중 간 고위급 교류의 흐름을 이어감으로써 호혜적 협력을 가속화할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이주원 기자
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