추경호, 첨단 산업·물산업 현장 방문…‘경제 행보’ 본격화

세줄 요약 추경호 대구시장 당선인이 수성알파시티, 국가물산업클러스터, 이수페타시스와 엘앤에프 공장을 차례로 방문해 경제 행보를 본격화했다. AI·로봇·ICT와 물산업을 미래 성장축으로 삼고, 인프라 확충과 규제 완화, 원스톱 행정 지원으로 지역 경제를 키우겠다고 밝혔다. 수성알파시티 방문, AI·로봇 거점 육성 약속

국가물산업클러스터 점검, 진흥원 설립 추진

반도체·이차전지 공장 방문, 인프라 지원 강조

이미지 확대 추경호 대구시장 당선인이 지난 18일 대구 수성알파시티를 찾아 현장 브리핑을 받고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장 당선인이 지난 18일 대구 수성알파시티를 찾아 현장 브리핑을 받고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

이미지 확대 추경호 대구시장 당선인이 지난 18일 이차전지 양극재 제조 전문기업인 엘앤에프 생산 공장을 찾아 관계자들과 간담회를 갖고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장 당선인이 지난 18일 이차전지 양극재 제조 전문기업인 엘앤에프 생산 공장을 찾아 관계자들과 간담회를 갖고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

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추경호 대구시장 당선인이 인공지능 대전환(AX)과 친환경 물산업 등 미래 신산업 거점을 잇따라 찾으며 ‘경제 전문가’에 걸맞은 행보에 나섰다. 보훈·복지·문화예술계에 이어 경제 현장으로 소통 범위를 넓히며 지역 경제 활성화에 대한 해결책을 현장에서 찾겠다는 의지가 담긴 것으로 보인다.19일 대구시장직 인수위원회에 따르면 추 당선인은 전날 대구 AX 혁신의 거점이자 비수도권 최대 규모의 AI·SW 산업 집적단지인 수성알파시티를 찾아 지역 경제 대개조를 위해 로봇·의료·정보통신기술(ICT) 등 미래 신성장 동력을 살폈다.이 자리에서 추 당선인은 대구의 경제 체질을 혁신하겠다고 약속했다. 그는 “수성알파시티의 지원 인프라를 더욱 고도화하고 지역 산업 혁신을 위한 디지털 생태계를 강화해 나가야 한다”며 “수성알파시티를 남부권을 넘어 대한민국을 대표하는 AI 산업 거점으로 도약시키기 위해 노력하겠다”고 말했다.추 당선인은 이어 “지난해 예비타당성조사가 면제된 ‘지역 거점 AX 혁신 기술 개발’ 사업을 본격 추진하겠다”며 “제2 수성알파시티 확장을 통해 수성알파시티를 연구 개발과 도시형 제조가 연결되는 AI·로봇 융복합 클러스터로 조성할 계획”이라고 말했다.수성알파시티에는 300여 개의 기업이 입주해 있다. 이곳에 근무하는 상주인력만 6000여 명에 달하고 매출액이 1조 3000억 원에 달해 ‘남부권 판교’로 불린다.추 당선인은 이어 달성군 국가물산업클러스터를 방문해 물산업 핵심 인프라를 둘러보고 입주 기업 대표들과 간담회를 가졌다. 그는 “대구는 국가물산업클러스터를 중심으로 연구 개발부터 사업화까지 가능한 국내 유일의 물산업 지원 체계를 갖추고 있는 만큼, 이러한 강점을 기업 성장과 양질의 일자리, 지역 경제 활성화로 연결해야 한다”며 “국가 물산업 지원 기능을 통합하는 한국물산업진흥원 설립과 국가위생국(NSF) 아시아·태평양 연구시험소 유치에 총력을 기울여 대구를 글로벌 물산업 혁신 거점으로 만들 것”이라고 강조했다.추 당선인은 또 반도체 핵심 부품인 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 이수페타시스와 이차전지 양극재 제조 전문 기업인 엘앤에프 생산 공장도 찾았다. 그는 “기업의 중단 없는 성장을 뒷받침하기 위해 전력과 용수 등 산업 인프라를 전폭적으로 확충하겠다”며 “계획 중인 투자가 원활하고 신속하게 진행될 수 있도록 행정 절차 기간을 대폭 단축하고 불합리한 규제를 완화해 원스톱으로 지원하겠다”고 말했다.