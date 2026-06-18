“선관위 사태 대응이 먼저”… 탄력 못 받는 장동혁 사퇴론

“가을 전 퇴진” “외계어” 일부 설전

국힘 경기의원 사퇴 촉구 회견 보류

張 입원… 단식 후유증·체력 소진 탓

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 18일 국회 최고위원회의에 참석하고 있다. 사퇴론에 직면한 장 대표는 이날 단식 후유증 등으로 입원했다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 18일 국회 최고위원회의에 참석하고 있다. 사퇴론에 직면한 장 대표는 이날 단식 후유증 등으로 입원했다.

안주영 전문기자

세줄 요약 국민의힘 안팎에서 장동혁 대표 사퇴론이 이어지고 있지만, 선관위 투표용지 부족 사태 대응이 먼저라는 분위기가 확산되며 속도를 내지 못했다. 최고위원들은 특검 도입과 야당과의 논의를 강조했고, 친한계는 사퇴 시점을 사태 수습 이후로 미루는 쪽으로 물러섰다. 선관위 사태 대응 우선론 확산

장동혁 사퇴론, 당내 반발로 지연

지도부 총사퇴 시점 유예 논의

2026-06-19 5면

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6·3 지방선거 이후 국민의힘 안팎에서 쏟아졌던 ‘장동혁 사퇴론’이 좀처럼 탄력을 받지 못하고 있다. 의원총회에서 결론을 내리지 못한 가운데 투표 용지 부족 사태 대응으로 먼저라는 여론까지 확산되면서 장 대표 체제가 이대로 지속될 수 있다는 전망도 나온다.장 대표는 18일 최고위원회의에서 선관위 특검 도입을 강조하며 정청래 더불어민주당 대표를 향해 “어떤 형식, 의제라도 좋다. 만나서 논의하자”고 제안했다. ‘지도부 총사퇴’를 제기했던 양향자 최고위원을 비롯해 다른 최고위원들도 선관위 대응에 일제히 힘을 실었다.장 대표의 퇴진을 꾸준히 주장해온 친한(친한동훈)계 우재준 청년최고위원은 “우리 지도부가 선관위 사태가 마무리되는 때에 적어도 가을 전에는 임기를 종료하는 것으로 했으면 좋겠다”고 했다. 앞서 주장했던 지도부 총사퇴의 시점을 사실상 선관위 사태 해결 이후로 유예한 것이다.다만 이에 대해서도 당권파 조광한 최고위원은 “요즘 마이크만 잡으면 외계어를 하시는 분들이 많다”고 반박했다. 그는 투표용지 부족 사태를 거론하며 “힘을 모아야 할 시기에 내부를 향해 화살을 겨누며 지도부를 흔든다”고 지적했다.정점식 원내대표도 공개 설전 자제를 당부하며 논의 차단에 나섰다. 정 원내대표는 추가 발언을 신청해 “최고위는 지도부의 정제된 의견이 나가는 자리”라며 공개 충돌 자제를 촉구했다.국민의힘 소속 경기 지역 의원들은 이날 조찬 회동에서 의견을 모은 뒤 장 대표 사퇴를 촉구하는 기자회견을 예고했다. 하지만 회견 직전에 안철수·김은혜 의원 등이 자신의 이름을 빼달라고 요구하면서 회견 자체가 보류됐다. 안 의원은 기자들과 만나 “여러 의견이 있어 단순하게 2~3시간 만에 (결정)될 문제는 아니다”라고 했다.이런 가운데 장 대표는 이날 의료진 권고에 따라 입원했다. 지난 1월 단식 후유증이 가시지 않은 상태에서 지방선거 일정을 소화한 데 이어 투표용지 부족 사태 대응 과정에서 체력이 소진된 탓으로 알려졌다.