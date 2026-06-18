[속보] ‘투표용지 부족 사태’ 국정조사 계획서 국회 본회의 통과

이미지 확대 18일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회국회(임시회) 제3차 본회의에서 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사계획서 승인의 건이 가결되고 있다. 2026.6.18. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회국회(임시회) 제3차 본회의에서 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사계획서 승인의 건이 가결되고 있다. 2026.6.18. 뉴스1

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6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 국회가 국정조사에 나선다.국회는 18일 본회의를 열고 제9회 전국동시지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태의 진상 규명을 위한 국정조사계획서를 의결했다. 이번 안건은 재석 251명 중 찬성 250명, 반대 1명으로 가결됐다.윤상현 국민의힘 의원이 위원장을 맡은 특위는 여야 의원 18명으로 구성됐다. 조사는 이날부터 오는 8월 1일까지 45일간 진행된다. 대상 기관은 중앙선거관리위원회와 각급 지역 선관위로 확정됐으며 경찰은 대상에서 제외됐다.특위는 투표용지 인쇄 및 배분 과정의 부실 여부와 선관위의 사후 대응 적정성 등을 집중적으로 살펴보는 한편 향후 유사 사태의 재발을 방지하기 위한 제도적 개선 방안도 함께 모색한다는 계획이다.