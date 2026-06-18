與한정애 “올림픽경기장은 선수 위한 공간…투표지는 옮겨야”

한정애 “선수들이 활동하도록 돌려주자”

“개표 이후 투표지 보관할 법적 근거 없어”

이주희, 올공 재방문 계획엔 “논의 없었다”

천준호 “윤어게인·부정선거 재현 분위기”

이미지 확대 한정애 더불어민주당 정책위의장이 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한정애 더불어민주당 정책위의장이 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

비롯해 임오경·전용기 의원은 전날 투표용지 부족 사태 시위가 벌어지고 있는 올림픽공원을 찾았다. 그러나 시민들의 거센 반발에 약 10분 만에 발길을 돌렸다.

세줄 요약 한정애 더불어민주당 정책위의장은 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위와 관련해 경기장은 선수들을 위한 공간이라며 돌려주자고 했다. 개표가 끝난 만큼 보관 중인 투표지는 법적 근거가 없는 현장 대신 선관위 지정 장소로 투명하게 옮겨야 한다고 주장했다. 올림픽공원 경기장 봉쇄 시위에 대한 해제 촉구

선수 훈련·대회 준비 차질 우려와 공간 환원 주장

투표지 보관의 법적 근거 부재와 이관 필요 제기

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한정애 더불어민주당 정책위의장은 18일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개표소 봉쇄 시위가 이어지는 것과 관련해 “선수들을 위한 공간이기도 하다”며 “돌려주자”고 했다. 또 보관 중인 투표지는 투명한 방식으로 지정된 장소로 옮겨야 한다고 주장했다.한 정책위의장은 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “경기장 봉쇄로 펜싱 국가대표팀은 분신과도 같은 자신의 칼이 아닌 남의 칼을 빌려 대회에 출전했다고 한다”며 “현장을 봉쇄하고 있는 시민들도 이런 상황을 바라지 않았을 것”이라고 말했다.이어 “국제대회 준비에 피땀 흘린 선수들이 있다. 연습에 전념해야 할 선수들의 시간과 노력이 무위로 돌아가지 않도록 경기장은 선수들이 활동하도록 돌려주자”고 강조했다.개표가 종료된 만큼 보관 중인 투표지는 지정 장소로 이관해 보관해야 한다고 주장했다. 그는 “송파구 핸드볼 경기장은 개표소로 임시 지정된 장소”라며 “개표 종료 이후에 그곳에 보관할 법적 근거는 없다”고 전했다.그러면서 “현재 보관 중인 투표지는 시민들도 받아들일 수 있는 투명한 방식 하에 해당 선관위, 또는 선관위 지정 장소로 옮기는 것이 맞다”고 말했다.올림픽공원 재방문 계획에 대해 이주희 원내대변인은 “지금까지는 특별히 추가 논의는 없었다”며 “원내 지도부는 다양한 측면에서 문제 해결을 위해 노력하고 있고 관계자분들을 적극적으로 만나면서 의견을 경청할 예정”이라고 밝혔다.천준호 원내운영수석부대표를이와 관련해 천 수석은 CBS 라디오에 출연해 “예전 저희가 윤 어게인 그리고 부정선거를 주장하셨던 목소리가 다시 재현되는 듯한 현장 분위기였다”며 “국민들이 참정권을 실현해야 한다고 목소리를 내시고 했던 상황하고는 조금 바뀌고 있는 게 아닌가 하는 걱정이 들었다”고 했다.