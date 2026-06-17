트럼프 옆자리 앉은 李대통령이 나눈 말은?…‘북미 대화’ 언급했을까

G7 정상회의 만찬장서 친교 활동

이 대통령 “북한 문제 평화적 해결 주도해달라”

트럼프 “북한 문제 해결 위해 노력하겠다”

이미지 확대 트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다.

에비앙레뱅 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다.

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이미지 확대 G7 정상 부부들과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 참석국 정상 부부들과 기념 촬영을 하고 있다.

에비앙레뱅 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 G7 정상 부부들과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 참석국 정상 부부들과 기념 촬영을 하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 프랑스 에비앙레뱅 G7 만찬에서 트럼프 대통령 옆자리에 앉아 우호를 다졌다. 두 정상은 단체사진 전 약 1분간 대화했고, 북한 문제의 평화적 해결과 남북 관계 현안도 언급된 것으로 전해졌다. G7 만찬서 트럼프 옆자리 배석

단체사진 전 약 1분간 짧은 대화

북한 문제 평화적 해결 요청

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이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 맞이해 열린 만찬 행사에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 친목을 도모했다.이 대통령과 김혜경 여사는 이날 저녁 G7 회원국 및 초청국 정상 내외를 포함한 각국 대표단과 함께 G7 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령이 주최한 콘서트에 참석했다.청와대에 따르면 콘서트가 종료된 이후 이 대통령 부부는 마크롱 대통령과 브리지트 여사가 주최한 공식 만찬에 참석했다. 특히 이 대통령은 만찬장에서 트럼프 대통령의 바로 옆자리에 앉아 우호와 친목을 도모하고 긴밀히 상호 관심사를 논의했다고 청와대가 전했다.이 대통령과 트럼프 대통령은 이 자리에서 북한 문제에 대해 이야기를 나눴을 것이라는 관측이 나온다. 이보다 앞서 이 대통령은 참가국 정상들의 단체사진 촬영 전 트럼프 대통령과 만나 약 1분간 대화를 나눴다.트럼프 대통령이 이 대통령에게 남북 관계 근황을 묻자 이 대통령은 “트럼프 대통령이 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라”고 요청했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다. 그러자 트럼프 대통령은 “북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다”는 의사를 밝히며 화답했다고 한다.이 대통령 부부와 트럼프 대통령의 화기애애한 모습도 포착돼 눈길을 끌었다. 만찬에 앞서 김 여사와 트럼프 대통령이 악수하며 이 대통령과 함께 밝게 미소 짓는 모습이 포착되기도 했다.