“전국 재선거” 더 나간 장동혁… 당내선 “자리 보전용” 직격

재선거 소청 강행에 당 내부 반발

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 16일 투표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원에서 확성기를 든 채 발언하고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 16일 투표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원에서 확성기를 든 채 발언하고 있다.

홍윤기 기자

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 일부 지역 소청을 넘어 전국 재선거를 목표로 내세우자 당내 반발이 거세졌다. 오세훈 서울시장은 이를 자리 보전용 구호라고 비판했고, 나경원·김태호 의원도 부분 재선거와 절차적 결론을 강조했다. 장동혁, 전국 재선거 주장으로 당내 반발 확산

오세훈, 자리 보전용 구호라며 정면 비판

의총 하루 앞당겨 소집, 지도부 갈등 고조

2026-06-17 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 일부 지역에 대한 재선거 소청을 넘어 ‘전국 재선거’를 목표로 내세우면서 당내 반발이 거세지고 있다. 장 대표는 17일에는 전날 최고위원회의에서는 논의하지도 않은 충북까지 재선거 소청 지역에 추가하겠다고 밝혔다. 오세훈 서울시장은 “장 대표는 온 당을 소모적인 ‘재선거 주장’으로만 몰아가고 있다”며 “자리보전용 구호”라고 직격했다.전날 장 대표가 긴급 최고위원회의를 소집해 서울을 포함한 6곳 지역에 대한 소청을 결정하자 당내에서는 종일 반발이 이어졌다. 초유의 투표지 용지 부족 사태로 인한 ‘참정권 침해’ 대응과 장 대표의 거취 문제가 섞이면서 당내 불만은 최고조에 달했다. 18일로 예정됐던 의원총회는 소청 법적 시한인 17일로 하루 당겨 소집됐다.이날 정점식 원내대표와 비공개 오찬을 진행한 5선 의원들도 장 대표의 ‘전국 재선거’ 주장이 혼란을 주는 측면이 있다며 이를 명확하게 정리해달라고 요청한 것으로 전해진다. 5선의 나경원 의원은 매일신문 유튜브 출연에서도 “일단은 ‘부분 재선거’부터 시작”이라며 장 대표의 ‘전면 재선거’ 주장과는 거리를 뒀다.특히 전날 최고위에서 ‘6곳 소청’ 의결 후 장 대표가 페이스북을 통해 “목표는 전국 재선거”라고 돌연 밝히면서 정 원내대표와의 온도차도 감지된다. 정 원내대표와 원내지도부는 현행법에 규정된 절차를 밟는 것이라는 데 의미를 두고 있다. 반면 장 대표는 이날도 “소청은 시작에 불과하다”며 “전국적으로 재선거를 실시하는 게 맞다”고 완강한 입장을 재확인했다.장 대표가 자신의 당권을 위해 ‘전국 재선거’를 주장한다는 당내 비판도 계속됐다. 그간 직접적으로 입장을 밝히지 않았던 오 시장은 이날 페이스북 글에서 “국민은 이미 똑똑히 알고 있다. 그것이 진실 규명을 위한 투쟁인지, 아니면 자신의 흔들리는 정치적 입지를 지키기 위한 정략적 구호인지”라고 밝혔다.장 대표의 사퇴를 줄곧 요구해온 ﻿김용태 의원은 페이스북에 “국민의힘이 오 시장 선거 승리를 부정하며 보수를 분열시키는 장동혁 리더십에 끌려다닐 이유가 없다”고 했다. 4선의 김태호 의원은 페이스북에 “의총에서는 사퇴든 재신임이든 당내 민주주의 절차에 따라 결론을 내리고 모두가 승복해야 한다”고 썼다.장 대표는 이날 문화일보 유튜브 출연에서도 “지도부를 사퇴시키고 비대위로 가면 상당 기간 그것에 매몰돼 연말까지 투표용지 부족 사태에 대해 아무것도 할 수 없는 공백 상태가 된다”고 주장했다.