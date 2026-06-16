국정동력·미래권력 걸렸다… 명·청 ‘8·17 정치 생존 대전’

양보 여지 없는 민주당 전당대회

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 제6차 중앙위원회의에서 발언을 준비하고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 제6차 중앙위원회의에서 발언을 준비하고 있다.

안주영 전문기자

이미지 확대 김민석 국무총리가 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국무회의 겸 비상경제본부회의를 주재하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리가 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국무회의 겸 비상경제본부회의를 주재하고 있다.

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세줄 요약 민주당 8·17 전당대회를 앞두고 이재명 대통령과 정청래 대표의 갈등이 격화된다. 대통령은 정 대표를 향해 비토 신호를 보내고, 정 대표는 연임과 당권을 포기하기 어려운 처지라 당내 충돌이 커진다. 김민석·송영길은 호남을 찾아 당심 선점에 나섰다. 이재명·정청래 갈등, 전당대회 앞두고 격화

당권·공천권·차기 대선 구도까지 직결

김민석·송영길, 호남 당심 선점 경쟁

2026-06-17 3면

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이재명 정부 2년차에 치러지는 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당내 파열음이 연일 커지고 있다. 이번 전당대회가 국정 동력과 미래 권력 등을 둘러싼 계파간 양보의 여지 없는 ‘정치적 생존 경쟁’의 구도로 흘러가면서 당 안팎에선 여권이 공멸할 수 있다는 위기감도 감지된다.계파색이 옅은 민주당의 한 중진 의원은 16일 서울신문과 통화에서 “한쪽은 (전당대회에) 나오지 말라고 하고, 다른 한 쪽에선 나가겠다고 하니, 이런 상황에서 무슨 대화가 되겠나”면서 “지금은 서로 나온다는 걸 인정하는 게 필요하다”고 말했다.정청래 대표가 연임 도전을 공식화하지 않았지만 당내에선 정 대표의 전당대회 출마는 상수로 보는 분위기다. 이런 상황에서 이 대통령은 기자회견, 순방 환송장, 소셜미디어(SNS) 등 여러 채널을 통해 사실상 정 대표를 향한 ‘비토’ 시그널을 보내면서 당정 불협화음이 커지는 모습이다.집권 초반에서 중반에서 이어지는 시기, 당정 간 원활한 소통을 통해 성과를 내고 이를 바탕으로 차기 총선과 대선 승리를 얻어야 하는 이 대통령 입장에서는 당대표의 역할이 중요할 수밖에 없다. 향후 당청 관계 및 재집권 여부는 공소취소는 물론 이 대통령의 퇴임 후 남은 사법리스크와도 직결된 만큼 정치적으로 물러설 수 없는 상황이다.반면 정 대표도 연임을 포기하는 순간, 다시 비주류로 돌아가게 되고 정 대표를 돕던 의원들도 당내 입지가 좁아질 수 있어 이 선택지를 꺼내들 가능성은 낮다. 이번에 당권을 쥐면 차기 총선 공천권을 갖게 돼 2030년 대선을 앞두고 유리한 고지를 선점할 수 있는 반면 당권 양보를 통해 얻는 실익은 크지 않다는 점도 정 대표의 출마에 힘이 실리는 배경이다. 이미 정 대표는 지난해 8월 전당대회 때도 친명(친이재명)계가 지지한 박찬대 당시 후보를 꺾고 대표 자리에 오른 바 있다. 정 대표가 이날 국회에서 열린 중앙위원회에서 “당 운영은 당의 주인인 당원이 한다”고 강조했다. 전당대회 불출마 요구를 불식하기 위해 자신의 핵심 지지 기반인 ‘당원의 힘’을 앞세운 것이라는 해석이 가능한 부분이다.당내 갈등이 심화되면서 일각에선 갈등 중재를 위한 당내 원로나 중진들의 역할론도 제기된다. 그러나 전당대회가 얼마 남지 않은 상황에서 이 역시 큰 효과를 기대하기 힘들다는 주장도 나온다.윤태곤 더모아 정치분석실장은 “당내 갈등이 ﻿생산적 갈등인지 묻고 싶다”며 “지방선거 결과를 백신으로 받아들이지 못하면 다음 총선도 상당히 어려울 수밖에 없다”고 지적했다.이런 가운데 또 다른 당권 주자로 꼽히는 김민석 국무총리와 송영길 민주당 의원은 이날 나란히 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에 참석했다. 권리당원의 3분의 1가량이 몰린 호남 당심이 차기 전당대회 승부처로 꼽히는 상황에서 두 유력 주자가 동시에 방문한 건 지지세를 선점하려는 행보로 풀이된다.