국힘 지도부 ‘장동혁 퇴진론’ 반격… 주중 의총 열리면 찬반 격돌 예고

정희용 “당 지지율 가장 높아” 엄호

김용태 “부정선거 음모론 이용” 직격

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 2026.6.11.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 2026.6.11.

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세줄 요약 국민의힘 지도부가 장동혁 대표 퇴진 요구를 정치적 공세로 반박하며 맞서고 있다. 지방선거 이후 불거진 거취 논란은 이번 주 의원총회에서 본격 충돌할 전망이다. 다선 의원들까지 사퇴 논의에 가세하면서 당내 갈등이 더 커지고 있다. 장동혁 퇴진론 둘러싼 국민의힘 내부 충돌 격화

지도부, 사퇴 요구를 정치적 공세로 반박 나서

이번 주 의총서 찬반 격돌과 표 대결 가능성

2026-06-15 5면

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6·3 지방선거 이후 장동혁 대표의 거취를 둘러싼 국민의힘 내부 갈등이 이번 주 열릴 의원총회에서 분수령을 맞을 전망이다. 당내 일각의 퇴진 요구에 별다른 대응을 하지 않던 지도부도 14일 공개적인 반박에 시동을 걸면서 장 대표의 거취에 대한 찬반론이 격화할 것으로 보인다.장 대표와 이른바 당권파 지도부는 사퇴 요구가 지방선거 결과와 상관없는 정치적 수사라는 점을 반박하고 나섰다. 지도부 존속의 열쇠를 쥔 한 최고위원은 이날 서울신문과의 통화에서 “선거 전에도 사퇴하라 했던 사람들은 지방선거 성적에 ‘참패 책임론’을 얘기 못 하니 ‘부정선거 음모론’으로 지도부 사퇴를 말한다”며 “그런 이유로 지도부가 와해되는 건 있을 수 없고, 최고위원 사퇴 입장도 없다”고 했다.정희용 사무총장도 이날 공개적으로 장 대표 사퇴 요구를 처음으로 일축했다. 그는 페이스북에 “국민의힘이 맞닥뜨린 상황을 냉철하고 객관적으로 돌아볼 필요가 있다”며 “선거 결과는 국민의 준엄한 질책 속에서도 국민의힘에게 다시 한번 기회를 주신 것”이라고 했다. 특히 “국민의힘 지지율도 반등해 지난해 8월 말 장 대표 취임 이후 가장 높은 지지율을 보이고 있다”며 “그런데도 이미 답을 정해놓은 듯한 당 대표 퇴진을 주장한다”고 반박했다.최보윤 수석대변인도 국회에서 기자들과 만나 “장 대표가 거취 문제와 관련해 사퇴 의사를 밝힌 바가 없다”고 선을 그었다.장 대표가 연일 서울 송파구 올림픽공원을 찾아 ‘부정선거·재선거’ 주장에 집중하면서 당내 비판은 계속되고 있다. 김용태 의원은 이날 “공당의 대표가 극우 유튜버 등이 만들어낸 부정선거 음모론을 이용해 자신의 정치적 입지를 강화하고 실제로는 아무런 문제도 해결하지 못하는 리더십은 이제 끝내야 한다”고 했다.주중에 의원총회가 열리면 장 대표 사퇴 요구에 대한 찬반이 처음으로 거세게 맞붙을 전망이다. 특히 신중한 태도를 보여온 다선 의원들의 의중이 주목된다. 지방선거 이후 5선의 권영세 의원은 “지도부 사퇴까지 포함해 논의할 필요가 있다”고 말했고, 4선의 김태호 의원은 “장 대표, 이제는 멈출 때다”라고 지적한 바 있다.25명이 사퇴 요구 입장문에 이름을 올린 대안과미래는 늦어도 16일까지 의총을 소집하자고 요구했다. 하지만 본회의가 열리는 오는 18일이 의총 날짜로 거론되고 있다. 한 재선 의원은 “오기로만 찬 리더십이 필요한가. 의총에서 결론이 안 나면 당이 붕괴돼 ‘식물 상태’로 따로 놀 것”이라고 했다.