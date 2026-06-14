靑 “한미 확장억제 협력은 정부로서 의무”…北 비난에 ‘반박’

한미, NCG서 북한 비핵화 목표 재확인

이미지 확대 “, 주민들 속에 들어가 문제 확인” 北, 장강군 당위원회 조명 (평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 장강군 당위원회에서 “주민들 속에 들어가 제기되는 문제들을 알아보고 있다”라고 선전했다.



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청와대는 14일 “한미의 화장억제 협력은 국민의 생명과 안전을 보호하는 책임 있는 정부로서의 의무이며 이는 핵확산금지조약(NPT)을 포함한 국제 비확산 체제와 규범에도 전적으로 부합한다”고 밝혔다.청와대는 이날 북한 외무성 대변인이 당 기관지 노동신문을 통해 발표한 담화에 “정부는 평화 공존과 공동 성장의 비전 하에 전쟁과 핵 없는 한반도를 실현해나가기 위해 노력하고 있다”며 이처럼 반박했다. 이어 “한반도 비핵화는 다수의 안보리 결의로 확인된 국제 사회의 일관된 목표”라고 강조했다.앞서 북한은 이날 담화에서 한미가 확장억제 협의체인 핵협의그룹(NCG) 회의에서 북한 비핵화 목표를 재확인한 데 대해 “교전상대방의 핵무장해제를 운운하는 것이야말로 어불성설이며 공허한 망상”이라고 비판했다.