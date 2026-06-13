이 대통령, 민주당 지도부에 쓴소리 “우리 진영보다 국민 향해야”

“여당 국민 삶 책임져야”

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(로마=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 2026.6.13

xyz@yna.co.kr

(끝)





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(로마=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 2026.6.13

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세줄 요약 이재명 대통령이 이탈리아 방문 중 민주당 지도부를 향해 여당의 열정은 우리 진영이 아니라 국민 전체를 향해야 한다고 쓴소리했다. 여당은 국가의 미래와 국민 삶을 책임지는 집권세력인 만큼 구호보다 실행, 배제보다 소통, 진영보다 공익을 앞세워야 한다고 강조했다. 여당 열정은 진영 아닌 국민 전체 향해야

성과로 책임 증명하는 집권세력 역할 강조

대결보다 대화·포용·균형감각 주문

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이재명 대통령은 13일 현지시간 “여당의 열정은 ‘우리 진영’이 아니라 ‘국민 전체’를 향해야 한다”고 지적했다.이탈리아 국빈 방문 중 피렌체를 찾은 이 대통령은 이날 엑스(X)에 “여당(與黨)의 사전적 의미는 더불어 함께 하는 무리”라며 더불어민주당을 향해 이같이 말했다.이 대통령은 여당은 국가의 미래와 온 국민의 삶을 통째로 책임져야 하며, 결과로 증명된 성과를 통해 재집권을 추구해야 한다고 지적했다. 특히 여당의 ‘책임’을 강조했다. 이 대통령은 “여당은 장애와 방해를 뚫고 국민의 먹고사는 현실의 문제를 해결하며 결과로 증명해야 하는 이미 쟁취한 권력에 근거한 정책 결정과 집행의 결과가 국민의 삶에 직접적인 영향을 미친다”며 “집권세력은 구호나 주장이 아닌 냉철한 균형감각에 의한 실행에 집중해야 한다”고 했다.이 대통령은 여당의 열정은 ‘우리 진영’이 아니라 ‘국민 전체’를 향해야 한다며 민주당에 쓴소리를 이어갔다. 이 대통령은 “대결과 배제보다 끊임없는 대화 소통을 통해 갈등을 조정하고 반발을 최소화하는 ‘큰 그릇’ 역할을 해야 한다”고 했다.특히 “국민의 위임을 받아 이미 집권했다면 사익 아닌 공익을 향한 가장 뜨거운 열정으로 고민하되, 가장 차가운 균형감각으로 현실과 이상을 조화시키며, 방해나 난관을 이겨내고 결과에 대해 무한책임을 져야 한다”고 촉구했다.이 대통령은 민주당에 지지자만이 아닌 전체 국민을 바라봐야 한다고 거듭 강조했다. 이 대통령은 “전쟁을 통해 점령한 것이라면 배제와 독점이 이상할 게 없지만, 경쟁을 통해 부분의 힘으로 승리하여 전체를 대표하게 되었다면, 이제 모두를 위한 포용과 개방은 필수”라고 했다.