“5월 정신 헌법 수록, 통합특별시가 동력 만들어 낼 것”

민형배, 민주당 현장최고위서 “통합 성공위해 당정 지원 요청”

“시민의 삶 바꾸는 압도적 성장, 시민주권 정부 반드시 실현”

이미지 확대 12일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회에 참석한 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 통합특별시 성공 의지를 밝히고 있다. 민형배 인수위 제공 닫기 이미지 확대 보기 12일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회에 참석한 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 통합특별시 성공 의지를 밝히고 있다. 민형배 인수위 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 광주 현장최고위에서 5·18 정신을 계승한 시민주권정부 실현과 통합특별시 성공 의지를 밝혔다. 민주당과 이재명 정부의 제도·재정 지원, 기업 투자 활성화도 요청했다. 전남광주통합특별시, 시민주권정부 실현 의지

5·18 정신 계승, 헌법 수록과 개헌 동력 강조

민주당·이재명 정부에 제도·재정 지원 요청

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 12일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회에서 시민주권정부 실현과 통합특별시 성공 의지를 밝혔다. 전남광주통합특별시의 성공적 안착을 위해 민주당과 이재명 정부의 전폭적인 지원도 요청했다.이날 현장 최고위에서 정청래 당 대표는 “전남광주통합특별시가 국가균형발전의 새로운 성공 모델이 될 수 있도록 민주당이 적극 뒷받침하겠다”며 “이재명 정부와 함께 제도적·재정적 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다.민 당선인은 이에 대해 ‘전남광주통합특별시를 5·18 정신을 계승한 시민주권정부이자 민주당 지방정부의 대표 성공 사례로 만들겠다’는 의지를 밝히고, 이를 위한 당과 정부의 전폭적인 지원을 요청했다.민 당선인은 “동학농민군과 5월 광주가 꿈꿨던 대동세상의 뜻을 이어 시민이 주인 되는 시민주권정부를 반드시 실현하겠다”며 “전남광주통합특별시를 민주당 지방정부의 대표적인 성공 사례로 만들겠다”고 강조했다.또 “통합을 했더니 청년이 돌아오고, 병원이 좋아지고, 교통이 편해지고, 어르신들의 삶이 든든해졌다는 평가를 받을 수 있도록 성과로 증명하겠다”며 “시민의 삶을 바꾸는 압도적 성장과 시민주권정부를 반드시 실현하겠다”고 말했다.민 당선인은 “전남광주의 성공은 민주당의 성공이고 이재명 정부의 성공이며 대한민국의 성공으로 이어질 것”이라며 “법적·재정적 지원과 제도 개선, 기업 투자 활성화 등 통합특별시 성공을 위한 민주당의 전폭적인 지원을 부탁드린다”고 밝혔다.이와함께 민 당선인은 “5월 정신의 헌법 전문 수록, 시민주권과 지방분권의 헌법적 토대 마련은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제”라면서 “전남광주통합특별시에서부터 개헌의 동력을 다시 만들겠다”고 강조했다.