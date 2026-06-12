장동혁 사퇴 놓고 국민의힘 내홍 계속…張 “그들의 정신패배”

대안과미래 간사 이성권 “요상한 대표”

전날 “정청래와 가위바위보” 발언 논란

張 “부정선거 용어 시비, 자유 막지 말라”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 국민의힘 소장파 모임 ‘대안과미래’의 간사 이성권 의원이 지난 9일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 평가 토론회에서 환영 인사를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 소장파 모임 ‘대안과미래’의 간사 이성권 의원이 지난 9일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 평가 토론회에서 환영 인사를 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘 장동혁 대표를 향한 지방선거 패배 책임론과 사퇴 요구가 확산하며 당내 갈등이 깊어졌다. 장 대표는 ‘그들의 정신 패배’라며 물러서지 않았고, 부정선거 음모론 프레임 비판도 이어갔다. 소장파와 친한계는 공개 사퇴를 압박하며 지도부 총사퇴까지 거론했다. 장동혁 사퇴 압박 확산과 당내 내홍 심화

지방선거 패배 책임론 두고 공개 충돌

부정선거 프레임 공방과 반발 지속

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장동혁 대표의 지방선거 패배 책임론과 함께 사퇴 압박이 계속되며 당 내홍이 심화하는 모양새다. 장 대표는 12일 “그들의 정신 패배”라며 사퇴를 재차 거부했다. ‘투표용지 부족 사태’를 연일 규탄하고 있는 장 대표는 자신에 대한 ‘부정선거 음모론’ 프레임에 대해 “부정선거라고 부르는 것은 자유”라고 맞받았다.국민의힘 소장파 모임 ‘대안과미래’의 간사인 이성권 의원은 이날 페이스북을 통해 “(장 대표가) 자신에 대한 사퇴 요구를 ‘가위바위보’라고 장난처럼 폄훼한 것은 존엄한 국민주권에 대한 조롱”이라며 “(광역단체장) ‘12대 4’는 누가 봐도 부인할 수 없는 참패다. 조건 없이 물러나 ‘요상한 대표’가 되지 말라”고 사퇴를 재차 촉구했다.장 대표는 전날(11일) 페이스북에 “더불어민주당도 국민의힘도 서로 자신들이 패배했다며 정청래·장동혁 대표의 사퇴를 요구하고 있다”며 “양당 대표들이 가위바위보라도 해야 할 판”이라고 글을 올린 바 있다. 같은 날 대안과미래 소속 25명의 의원 등이 장 대표의 사퇴를 공개적으로 요구하자 이를 저격한 것이다.이 의원은 “서울에서의 승리는 분명한 ‘반장동혁’의 승리”라고 했다. 또한 “장 대표는 부정선거 피켓을 들며 참정권 침해에 분노한 2030세대의 순수함을 ‘부정선거 음모론’으로 오염시키고 있다”며 “선거 뒤 오른 국민의힘 지지율은 보수의 더 나은 미래를 위한 최소한의 기대치다. 여기에 장 대표가 설 자리는 없다”고 지적했다.전날 최고위원회의에서 ‘지도부 총사퇴’를 공개 요구한 친한(친한동훈)계 우재준 청년최고위원은 이날 SBS 라디오에 출연해 “제가 느끼기에는 물밑에서 장 대표가 사퇴해야 된다고 생각하는 사람들이 다수라고 생각한다”며 “(의원 중) 70~80% 이상이 되지 않을까라고 생각한다”고 주장하기도 했다.장 대표는 이날 페이스북에 ‘지방선거에서 국민의힘이 선전했다’, ‘지방선거 결과에 대해 국민의힘 지도부 책임이 있다고 보기 어렵다’는 취지의 여론조사를 올리며 “장동혁이 정신 승리? 그들의 정신 패배!”라고 사퇴를 요구하는 이들을 에둘러 비판하기도 했다.또한 그는 “청년과 시민들이 대한민국 자유민주주의를 걸고 싸우고 있는 와중, 저들은 ‘용어’ 시비에 바쁘다”며 “부정선거라고 부르면 극우라고 폄훼하고, 음모론자로 몰아간다. 부정선거라고 외칠 자유까지 뺏으려 한다”고 지적했다.그는 “진실이 밝혀지는 것이 두려운 세력들이 시민들의 저항 동력을 떨어뜨리고 방해하려는 것”이라며 “부정선거라고 외치는 순수한 청년들을 음모론의 프레임에 가둬서는 안 된다”고 했다. 이어 “함성의 자유를 막지 말라. 광장의 항거를 방해 말라. 진실은 결국 밝혀질 것”이라고 덧붙였다.