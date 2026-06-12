정청래, 광주 현장 최고위서 “선거 결과 민심 받들고 낮은 자세로 일신우일신”

정청래 “부족한 것 채우고 가다듬겠다”

투표용지 부족 사태엔 “특검도 이뤄져야”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남ㆍ광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 한병도 원내대표. 광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남ㆍ광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 한병도 원내대표. 광주 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 12일 광주 북구 국립5ㆍ18민주묘지를 찾아 참배하고 있다. 광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 12일 광주 북구 국립5ㆍ18민주묘지를 찾아 참배하고 있다. 광주 연합뉴스

세줄 요약 정청래 대표가 광주에서 첫 현장 최고위를 열고 선거 결과에 나타난 민심을 받들며 더 낮은 자세로 일신우일신하겠다고 했다. 호남에 감사 뜻을 전하고, 투표용지 부족 사태 국정조사와 특검 추진도 언급했다. 광주 현장 최고위서 선거 민심 수용과 낮은 자세 강조

호남 감사 인사와 이재명 정부 성공·균형발전 의지 표명

투표용지 부족 사태 국정조사·특검 추진과 야당 비판

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정청래 더불어민주당 대표는 12일 선거 이후 첫 현장 최고위원회의 일정으로 광주를 찾아 “지방선거 결과에 나타난 민심을 겸허히 받들고 더 낮은 자세로 일신우일신(나날이 발전)하겠다”고 밝혔다.정 대표는 이날 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남광주 현장 최고위에서 “호남은 민주당의 부모님 같은 존재”라며 “잘난 자식이든 못난 자식이든 늘 품어주는 부모님처럼 민주당이 부족해도 늘 품어주고 아껴주는 호남에 감사하다”고 말했다.그러면서 “부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 더 가다듬겠다”며 “민주주의 안에서 이재명 정부 성공과 호남 발전, 국민 행복 시대를 열겠다”고 했다.그는 “지방 주도 성장, 국가균형발전의 신호탄을 광주·전남, 전남·광주에서 쏘아 올렸다. 민주당이 필사즉생 각오로 성공시키겠다”며 “당·정·청, 지방정부가 원팀으로 호남 대도약을 이루고 균형발전 성공모델을 만들어내겠다”고 부연했다.정 대표는 투표용지 부족 사태에 대해선 “당장 다음 주라도 국정조사계획서를 채택해 국회에 국정조사특별위원회를 즉시 가동하겠다”며 “이른 시일 안에 진상규명을 위한 특별검사도 이뤄져야 한다고 생각한다”고 밝혔다.국민의힘을 향해선 “터무니없는 주장, 볼썽사나운 행태도 지적하지 않을 수 없다”며 “민주주의 위기 상황에 책임 있는 공당으로 제 역할을 다하지 못할망정 부정선거 음모론으로 국민 분열을 부추기고 사전투표 폐지를 주장하는, 민주주의를 거스르는 퇴행적 주장은 당장 중단해야 한다”고 비판했다.정 대표는 또 이재명 대통령의 유럽 순방을 두고는 “불확실한 국제정세 속 유럽 각국과 전방위 협력 기반을 다져 대한민국 신뢰를 높이고 국위선양하고 금의환향하길 기대한다”고 말했다.그러면서 “당·정·청 원팀 원보이스로 똘똘 뭉쳐 이재명 정부 성공을 위해 최선을 다하겠다”며 “이재명 정부 성공이 대한민국의 성공, 민주주의의 성공이자 5·18정신을 올곧게 계승, 발전시키는 일”이라고 했다.정 대표는 이날 최고위원회의에 앞서 광주 국립 5·18민주묘지도 참배했다.