與 “정청래, 거취 숙고 중…입장 정리 때까지 기다려주길”

“당내 다양한 의견 경청·숙고 중”

보완수사권 폐지 글엔 “소통 부재”

이미지 확대 강준현 더불어민주당 수석대변인이 12일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강준현 더불어민주당 수석대변인이 12일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 더불어민주당은 정청래 대표가 거취를 두고 당내 의견을 경청하며 숙고 중이라고 밝혔다. 강준현 수석대변인은 입장을 충분히 정리해 표명할 때까지 기다려 달라 했고, 이재명 정부 성공을 위해 원팀·원보이스가 필요하다고 강조했다. 정청래 대표 거취 숙고, 입장 정리 전 대기 요청

의총서 일부 사퇴 요구, 지도부는 경청·숙고 강조

이재명 정부 성공 위해 원팀·원보이스 필요 강조

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강준현 더불어민주당 수석대변인은 12일 정청래 대표가 자신의 거취에 대해 숙고하고 있다고 밝혔다.강 수석대변인은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 정 대표의 거취에 대해 “당내 다양한 의견에 대해 경청했고 숙고 중인 것으로 안다”며 “충분히 입장을 정리하고 표명할 때까지는 기다려주는 게 맞을 것으로 본다”고 했다.전날 6·3 지방선거 이후 처음으로 열린 민주당 의원총회에서 일부 의원들은 정 대표에 대한 사퇴 요구를 한 것으로 알려졌다.강 수석대변인은 “요즘 당 운영 상황과 관련해 안팎으로 설왕설래가 많은데 이럴수록 당 입장을 제대로 정리하는 게 필요하다는 생각”이라며 “책임 있는 여당으로서 당의 목적은 한 가지다. 이재명 정부를 성공하는 정부로 만들어야 한다는 점”이라고 밝혔다.이어 “대표도 어제 원팀, 원보이스를 강조했는데 이재명 대통령을 중심으로 민주당이 똘똘 뭉쳐야 한다”면서 “이 대원칙에 있어 당내 이견이나 혼란은 없다는 말씀을 드린다”고 말했다.그는 “단지 목적지로 향하는 길에서 생각이 다를 수도 있고, 희망사항 역시 다양할 수 있다”며 “얼마든지 토론과 협의를 통해 해결책을 도출할 수 있고, 그렇게 하겠다는 것이 지도부의 뜻”이라고 강조했다.그는 “대표는 어제 ‘단결하면 승리, 분열하면 패배했다’는 역사적 교훈을 강조했다”며 “단지 차이가 있다는 것 때문에 그것을 분열이라고 단정하고 갈등이 있는 것처럼 몰아가는 것은 좀 과도한 규정이라고 본다”고 밝혔다.