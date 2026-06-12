‘국빈’ 李대통령, 이탈리아 최고 훈장 받는다…취임 후 첫 훈장

伊, 국권 신장에 공로 있는 국가원수급에게 수여

이 대통령, 14일 화상으로 수석보좌관회의 주재

이미지 확대 이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 대통령 이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 악수하고 있다.

로마 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 대통령 이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 악수하고 있다.

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이미지 확대 이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일 이재명 대통령에게 수여하는 외국 정상에 대한 최고 등급의 훈장인 ‘이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장’.

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일 이재명 대통령에게 수여하는 외국 정상에 대한 최고 등급의 훈장인 ‘이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장’.

청와대 제공

세줄 요약 이재명 대통령이 이탈리아 국빈 만찬에서 외국 정상에게 주는 최고 등급 훈장을 받았다. 취임 후 첫 외국 훈장으로, 한국과 이탈리아의 우호 증진과 정상외교 성과를 평가받는 의미가 컸다. 경제인들도 만찬과 비즈니스 라운드 테이블에 참석해 협력 방안을 논의했다. 이재명 대통령, 이탈리아 최고 훈장 수훈 예정

취임 후 첫 외국 훈장, 한·이 우호 평가

경제인 13명 초청, 협력 논의 확대

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이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령으로부터 외국 정상에 대한 최고 등급의 훈장인 ‘이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장’을 받는다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 로마에 마련된 프레스센터에서 브리핑하며 “오늘 저녁 열리는 국빈 만찬에서 마타렐라 대통령이 이 대통령에게 훈장을 수여한다”고 밝혔다.강 수석대변인은 “이는 한국과 이탈리아의 우호 관계를 증진시킨 이 대통령의 기여를 평가하고 최고 수준의 예우를 표명한다는 의미를 갖고 있다”고 설명했다. 특히 이 대통령은 취임 후 외국 정부로부터 처음으로 훈장을 받게 된다.청와대에 따르면 이 훈장은 과학, 예술, 경제, 공직 수행 등 다양한 분야에서 국권 신장에 현저한 공로가 있는 이탈리아인 또는 국가원수급 외국인에게 수여한다. 지난해 4월 찰스 3세 영국 국왕, 같은 해 2월 아랍에미리트 대통령 등이 훈장을 받은 바 있다.이탈리아 측은 이날 국빈 만찬에서 한국 경제 인사들도 초청했다. 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등 모두 13명이다. 이들은 12일 열리는 한·이탈리아 비즈니스 라운드 테이블에도 참석해 구체적인 양국 경제 협력 방안을 논의할 예정이다.한편 이 대통령은 이탈리아 순방 중인 오는 14일 한국 시간으로는 오후 9시 화상으로 수석보좌관회의를 주재할 예정이다. 이번 안건은 정무수석실이 마련한 선관위 국정조사 및 제도 개선 추진 계획과 민정수석실이 준비한 투표용지 부족 사태 관련 검경 합동수사본부 발족 및 상황, 경제성장수석실이 마련한 외환 금융시장 동향 및 물가 관련 대책 등이다. 이 대통령은 이어 귀국 다음 날인 19일 수석보좌관회의를 소집했다.강 수석대변인은 “순방 기간 중 국정 운영의 공백을 없애기 위해 이탈리아 현지에서 직접 수석보좌관회의를 주재하고 주요 국정 현안에 대해 보고받을 예정”이라고 밝혔다.