정치 악수하는 여야 원내대표 이지훈 기자 입력 2026-06-11 15:39 수정 2026-06-11 15:39 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/11/20260611500182 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정점식(왼쪽) 국민의힘 원내대표가 11일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 예방해 악수를 청하고 있다. 2026.6.11 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 정점식(왼쪽) 국민의힘 원내대표가 11일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 예방해 악수를 청하고 있다. 2026.6.11 이지훈 기자 정점식(왼쪽) 국민의힘 원내대표가 11일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 예방해 악수를 청하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지