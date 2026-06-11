정치 악수하는 정청래-송영길 이지훈 기자 입력 2026-06-11 15:38 수정 2026-06-11 15:38 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/11/20260611500178 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 송영길 의원이 11일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 악수하고 있다. 2026.6.11 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 송영길 의원이 11일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 악수하고 있다. 2026.6.11 이지훈 기자 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 송영길 의원이 11일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 악수하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지