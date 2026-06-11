장동혁 “110명 의원 투표지 답부터 내놔야”…최고위 공개 설전

장동혁, 사퇴 요구에 ‘투표지 사태’로 반박

“지금 대한민국에 투표지보다 중요한 일 없어”

“시민들이 붙인 이름 ‘부정선거’ 폄훼 안 돼”



우재준 “전원 사퇴하자”·조광한 “철없는 소리”

김민수 “사전 회의 안 오고 특정 계파 위해 뛰나”

첫 최고위 참석 정점식, 회의장에서 퇴장

이미지 확대 최고위원회의 발언하는 장동혁 국민의힘 대표 장동혁 국민의힘 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최고위원회의 발언하는 장동혁 국민의힘 대표 장동혁 국민의힘 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 최고위원회의 발언하는 장동혁 국민의힘 대표 장동혁 국민의힘 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최고위원회의 발언하는 장동혁 국민의힘 대표 장동혁 국민의힘 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 최고위원회의에서 지도부 총사퇴 요구에 선을 그었다. 그는 110명 의원이 투표지 부족 사태 해결책을 먼저 제시해야 한다며, 당내 거취 논의보다 현안 대응이 우선이라고 강조했다. 회의에서는 우재준 최고위원과 조광한·김민수 최고위원 사이에 공개 설전도 이어졌다. 장동혁, 지도부 사퇴 요구에 정면 반박

110명 의원에 투표지 부족 해법 선요구

최고위서 우재준·조광한·김민수 설전

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장동혁 국민의힘 대표가 11일 자신의 사퇴 요구에 대해 “당 지도부의 어떤 선택을 요구하거나 그 길을 열려면 110명 의원들께서 이 투표지 부족 사태 어떻게 해결할지에 대한 답을 먼저 주셔야 한다고 생각한다”고 말했다.장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 우재준 청년최고위원이 지도부 전원 사퇴를 제안하자 회의 말미 추가 발언을 통해 “지금 대한민국에서 투표지 부족 사태보다 더 중요한 일은 없다고 생각한다”며 “이 문제를 해결 못 한다면, 저는 국민의 엄혹한 심판을 피해 갈 수 없을 거라 생각한다. 국민의힘도 마찬가지다”라고 주장했다.이어 장 대표는 “이 중대시기에 지금 당내에서 분출되는 여러 목소리 담아서 그 이슈로 간다면 우리는 정기국회 전까지 이 문제에 대해 어떤 해결책도 내놓지 못하고 우리 당은 결국 당내 문제로 매몰되게 될 것”이라며 자신의 거취 논의에 선을 그었다.특히 장 대표는 “당원들이 뽑아준 지도부는 당을 위한 최선의 결정을 언제든지 할 준비가 돼 있다”며 110명 의원들이 투표지 사태 해결 방안을 먼저 내놓으라고 요구했다.지난 9일 서울 송파구 올림픽공원 시위에서 장 대표가 ‘부정선거’ 피켓을 든 것과 관련해선 “시민들이 어떤 이름을 붙였느냐를 갖고 사태의 본질을 흐려선 안 된다”며 “이를 폄훼하고 동력을 흐트러뜨리려 하는 시도는 민주주의 역행”이라고도 했다.앞서 우 청년최고위원은 “다음 지도부가 잘 들어와서 잘 준비할 수 있게 우리 지도부가 다음 지도부의 미래를 열어줘야 한다”고 총사퇴를 제안했다. 우 청년최고위원은 “장 대표님을 좋아하는 당원이 많다는 것도 안다. 다시 전당대회를 열어 재선거를 통해 다시 출마해 다시 평가받으셔야 한다”고 했다.그러자 조광한 지명직 최고위원은 “철없는 소리 공개적으로 하는 걸 보니 정치적으로 미숙한 거 같다”고, 우 청년최고위원은 “철없는 소리라니요”라고 맞받으며 설전이 이어지기도 했다. 장 대표의 추가 발언 후에는 김민수 최고위원이 우 청년최고위원을 향해 “비공개 사전 최고 회의 때 이야기하면 되는 것을 지금 특정 계파를 위해 뛰고 있는 것 아니냐”고 지적했고, 이날 첫 최고위원회의인 정점식 원내대표는 김 최고위원이 추가 발언을 시작하자 회의장을 떠났다.