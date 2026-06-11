김혜경 여사 “음악은 자신과의 싸움”…벨기에서 클래식 후배들 격려

브뤼셀서 차세대 K-클래식 음악인 간담회
첼리스트 김태연 “즐기는 마음으로 대회 임해”
김 여사 “음악은 국경 넘어 사람을 이어”
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박수치는 김혜경 여사
이재명 대통령과 벨기에를 방문 중인 김혜경 여사가 10일(현지시간) 브뤼셀 한국대사관에서 열린 K-클래식 음악인과의 대화에서 박수를 치고 있다.
브뤼셀 연합뉴스
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“얼마나 외로우시겠어요. 음악은 저도 예전에 조금 공부해서 알지만 자신과의 싸움인데 또 타지에서 공부하니 얼마나 힘드시겠어요.”
이재명 대통령과 벨기에를 순방 중인 김혜경 여사가 10일(현지시간) 브뤼셀 소재 주벨기에 대한민국 대사관저에서 세계 무대에서 활약하는 차세대 K-클래식 음악인들과 간담회를 갖고 이들을 격려했다.
피아노를 전공한 김 여사는 음악인들의 공연을 감상한 뒤 “눈물 나는 거 억지로 참느라고 정말 힘들었다. 어찌나 뿌듯하고 어찌나 감동스러운지”라며 감사 인사를 전했다.
이어 “바로 얼마 전에 첼리스트 김태연님께서 퀸 엘리자베스 콩쿠르 2위에 입상했다는 소식을 들었다”며 “K-클래식의 눈부신 저력을 전 세계에 보여준 뜻깊은 결과라고 생각한다”고 극찬했다.
김 여사는 “세계를 무대로 활약하는 한국의 음악인을 볼 때마다 피아노를 전공한 음악인이자 대한민국 국민으로서 긍지와 뿌듯함이 느껴진다”고 밝혔다. 이어 “음악가 한 명을 키우는 데는 수많은 선생님도 필요하고 부모님도 필요하고 재정적인 그런 도움도 필요하지만 이렇게 이웃의, 이렇게 넓은 품도 정말로 필요한 것 같다”고 강조했다.
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김혜경 여사, K-클래식 음악인과 기념촬영
이재명 대통령과 벨기에를 방문 중인 김혜경 여사가 10일(현지시간) 브뤼셀 한국대사관에서 ‘K-클래식 음악인과의 대화’ 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.
브뤼셀 연합뉴스
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퀸 엘리자베스 콩쿠르 준우승자인 첼리스트 김태연씨는 “입상에 대한 욕심보다는 즐기는 마음으로 임했다”며 “이렇게 큰 영광을 얻게 되어 감사하다”고 소감을 말했다.
브뤼셀 왕립음악원의 임정빈 교수는 “한국 유학생들의 성실함은 현지에서도 널리 인정받고 있다”며 “레슨과 시험, 연주 등 모든 과정에서 보여주는 책임감은 세계 어느 나라 학생들과 비교해도 뒤지지 않는다”고 평가했다.
그러자 김 여사는 “해외 순방 중 만나는 외국인들이 K-팝과 K-드라마, K-뷰티의 힘이 어디에서 나오느냐고 자주 묻는다”며 “오늘 여러분을 보니 그 힘이 어디에서 나오는지 알 것 같다”고 말해 참석자들에게 훈훈한 감동을 줬다고 안귀령 부대변인이 전했다.
김 여사는 “음악은 국경과 언어를 넘어 사람과 사람을 잇는 힘을 갖고 있다”며 “앞으로도 우리 음악인들이 자부심을 갖고 세계 무대에서 더욱 눈부신 활약을 펼쳐주길 바란다”고 전하며 간담회를 마무리했다.
세줄 요약
- 브뤼셀 대사관저서 차세대 K-클래식 간담회
- 김혜경 여사, 음악은 자신과의 싸움이라 격려
- 퀸 엘리자베스 준우승 등 성과 높이 평가
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