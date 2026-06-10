“정권은 짧다” 여운 남긴 정청래… 李를 尹에 빗댄 친청 이지은 사퇴

벌써 달아오른 與 당권 대결

이미지 확대 김민석(오른쪽) 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 광화문광장에서 열린 6·10 만세운동 제100주년 기념식에서 환하게 웃으며 악수하고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석(오른쪽) 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 광화문광장에서 열린 6·10 만세운동 제100주년 기념식에서 환하게 웃으며 악수하고 있다.

홍윤기 기자

세줄 요약 정청래 대표는 지방선거 결과에 대해 이재명 대통령의 평가에 공감하면서도 “정권은 짧다”고 말해 당내 사퇴 요구에 선을 그었다. 친청계 이지은 대변인은 이 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗댄 발언 논란으로 물러났고, 김민석 총리는 국회와 의장을 잇달아 만나며 존재감을 키웠다. 정청래, 지방선거 평가 공감 속 선 긋기

친청계 이지은, 윤석열 비유 논란 뒤 사퇴

김민석 총리, 국회의장 예방하며 행보 확대

2026-06-11 6면

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정청래 더불어민주당 대표는 10일 6·3 지방선거 결과와 관련해 “이재명 대통령의 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”고 밝혔다. 그러면서도 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 총평하며 미묘한 여운을 남겼다. 친청(친정청래)계에서는 전당대회와 관련해 이 대통령을 윤석열 전 대통령에 비유하는 발언까지 나와 논란이 커지는 등 당권 대결이 벌써 달아오른 모습이다.정 대표는 이날 지방선거 이후 국회에서 처음 열린 공개 최고위원회의에서 “(선거 결과에 대해) 반성할 것은 반성하겠다, 성찰할 것은 성찰하겠다고 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다”며 이같이 밝혔다.또 “선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다”고도 했다. 특히 정 대표는 회의 말미에 추가 발언을 통해 “여당이 여당다울 때 국민은 항상 선택적으로 지지해왔다”며 ‘정권은 짧다’는 총평을 남겼다. 선거 이후 친명(친이재명)계를 중심으로 당내에서 나오는 사퇴 촉구 목소리에 분명한 거부 의사를 표현한 것으로 풀이된다.정 대표는 회의가 끝난 후 전날 이 대통령 출국 환송 행사에 참석하지 않은 것과 선거 결과에 대한 ﻿지도부 책임론 등에 대한 질문을 받았지만 대답하지 않았다.이런 가운데 친청계로 분류되는 이지은 대변인은 이날 대변인직에서 물러났다. 이 대변인은 전날 한 유튜브 방송에서 이 대통령의 취임 1주년 기자회견을 두고 “우리가 윤석열을 보면서 윤석열이 누구를 찍어 당 대표 시키고 (하는 것을) 엄청나게 욕했는데 대통령이 지금 이걸 하시는 건가”라고 발언했다. 이 대통령이 차기 당권 주자인 김민석 국무총리에게 힘을 실어줬다는 해석이 나오자 이렇게 비판한 것이다.논란이 커지자 이 대변인은 이날 페이스북에서 “‘우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데 우리 대통령이 그렇게 하신다고? 설마 그럴 리 없다’는 취지였다”며 “굳이 비유 대상에 ‘윤석열’이라는 이름을 올릴 필요는 없었다”고 사퇴 의사를 밝혔다.한편 김 총리는 이날 국회를 찾아 조정식 국회의장을 예방하는 등 광폭 행보를 보였다. 김 총리는 “여야가 대화를 통해 국정을 잘 이끌어갈 수 있도록 하는 데 있어 최대한 노력하면서 의장님과 필요한 일이 있을 때 상의드릴 기회가 곧 오기를 기대하고 있다”고 말했다.김 총리와 정 대표는 이날 서울 광화문광장에서 열린 6·10만세운동 100주년 기념식에서 만나 반갑게 포옹하는 모습을 보이기도 했다.