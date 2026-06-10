靑 “김민석 총리의 순방 환송…정치적 의미로 해석 적절치 않아”

“대통령 장기 순방으로 업무 사안 챙기려 참석”

정청래 ‘국민은 영원하고 정권은 짧다’ 발언에 靑 “청와대 직접 언급 적절치 않아”

이미지 확대 유럽 순방 나서는 이재명 대통령 G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항에서 공군1호기로 이동하고 있다. 2026.6.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 유럽 순방 나서는 이재명 대통령 G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항에서 공군1호기로 이동하고 있다. 2026.6.9 뉴스1

세줄 요약 청와대는 김민석 국무총리의 이재명 대통령 유럽 순방 환송 참석을 두고 정치적 의미로 해석하는 것은 적절치 않다고 밝혔다. 중동전쟁 장기화와 선관위 운영, 참정권 우려 등 국내 여건을 고려해 환송 인원을 최소화한 것이라고 설명했다. 김민석 총리 순방 환송 참석 논란

청와대, 정치적 해석은 부적절 설명

국내 여건 고려해 인원 최소화 강조

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청와대는 10일 김민석 국무총리의 전날 이재명 대통령 유럽 순방 출국 시 환송식에 참석한 것과 관련해 “해당 사안을 정치적 의미로 해석하는 것은 적절하지 않다”고 밝혔다.청와대 관계자는 “중동전쟁이 워낙 장기화로 100일이 넘어가고 있고 선관위 운영 상황과 참정권에 대한 국민 피해 상황이 상당히 우려되고 있어 국내 여건을 종합적으로 고려했을 때 환송 인원을 최소화한 것으로 보면 된다”고 설명했다.앞서 전날 이 대통령의 서울공항 환송 행사에서 김 총리와 윤호중 행정안전부 장관, 강훈식 청와대 비서실장, 홍익표 정무수석, 김진아 외교부 2차관 등이 참석했다. 다만 정청래 더불어민주당 대표 등 민주당 지도부는 모습을 보이지 않았다. 지난해 6월 이 대통령 취임 이후 여당 지도부가 환송 행사에 단 한 명도 참석하지 않은 것은 이번이 처음이다.이를 놓고 오는 8월 전당대회를 앞두고 연임을 노리는 정 대표와 친명(친이재명)계 주자인 김 총리 간 대결 구도가 드러난 게 아니냐는 해석이 나왔다. 이에 대해 청와대 관계자는 “아무래도 대통령께서 장기간 순방을 떠나서 내각 차원에서 업무 사안을 챙길 게 있어 참석한 것”이라고 밝혔다.또 정 대표가 10일 국회 최고위원회의에서 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 언급한 것과 관련해 청와대 관계자는 “여당 대표의 최고위 발언으로, 국회 및 당무에 관한 사안에 대해 청와대가 직접 언급하기는 적절치 않다”고 말했다.